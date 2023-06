Tarot de Mavé online: así le irá en el dinero, el amor y la salud esta semana

ESCORPIÓN: Usted espera que el segundo semestre del año sea “una segunda oportunidad sobre la tierra”… Respirará profundamente, se tomará tiempo para pensar y buscará a viejos amigos que no lo dejarán caer en el pozo de la desdicha, hasta confirmar que la línea del tiempo se alarga para tocar el futuro. No se resignará a que pase lo que sea, no ganará la idea de que no puede hacer nada ¡No estamos atrapados!

Foto: Cortesía