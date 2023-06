Tarot de Mavé online: así le irá en el dinero, el amor y la salud esta semana

ESCORPIÓN: Ante la dureza de los días, usted no dejará que el horror invada su mente. No puede ceder a la crispación, mostrar los dientes, recurrir al todo vale. No puede desconfiar, al extremo de que nada sirve, todo es lo mismo, todos son iguales, estamos en el infierno, no hay salida. No puede normalizar la violencia de gestos, palabras y también de las armas que se siguen empuñando…

Foto: Cortesía