Tarot de Mavé online: así le irá en el dinero, el amor y la salud esta semana

CAPRICORNIO: Si alguno de sus proyectos, a los que se ha dedicado en cuerpo y alma, no resulta, por algo será: eso se dice a sí mismo, con la idea de no presionar, así se muera de impaciencia. Si no coge las riendas de sus proyectos, si los deja en manos de otros, si no les hace seguimiento, si permite que se duerman, si no expresa su afán de ver resultados, seguirá la parálisis…

