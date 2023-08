Tarot de Mavé online: así le irá en el dinero, el amor y la salud esta semana

VIRGO: Usted no está de acuerdo con quienes sostienen que para ser neutrales y no aumentar la cólera, no toman partido ante los diarios sucesos; no dicen nada, no expresan sus opiniones, no participan en las discusiones, no hacen propuestas, no vislumbran salidas; pasan por el lado como sombras, mientras otros actúan. Y detrás está la cobardía.

