PISCIS: Usted no es tonto por reclamar buen trato. Varios se han acostumbrado al imperio de los gritos, al matoneo, a mandar y exigir, lo cual es normalizar la barbarie, algo que no podrá secundar nunca. No es tonto buscar la armonía, que no lo atropellen ni maltraten. No quiere vivir en una selva humana.

Foto: Cortesía