TAURO: Le dicen que por su forma complicada de ser usted pierde su fino sentido del humor, se preocupa en exceso y los demás se alejan para que su realismo crítico no los contagie, no empeore el panorama. Su “complicación” consiste en no ser ingenuo, en no creer ciegamente en todo lo que le dicen, oye y ve, sin sospechar que por la mala fe se urden trucos y trampas. Su pensamiento crítico es la salvación.

Foto: Cortesía