ACUARIO: Para algunas personas es fácil decir No, así se liberan de cargas que doblegan, cadenas que amarran y de estar en donde no quieren estar… A usted le cuesta trabajo decir No; tartamudea, inseguro, y termina diciendo que sí para culparse después por su debilidad… Esta semana dirá No, de otra forma se enredaría en líos que no son menores; “son riesgosos, como un río en la noche”.

