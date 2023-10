CAPRICORNIO: Ha reflexionado sobre la madurez que se adquiere con los años. Algunos comprueban en carne propia que el tiempo no pasa en vano; al contrario, las personas ven las cosas con más claridad, no se ilusionan en vano, reconocen lo que es importante de verdad y se apartan de lo que no lo es. Y tienen más libertad para disfrutar la vida, sin importar el qué dirán… Usted llegó a la madurez y su mirada frente a todo es distinta.

Foto: Cortesía