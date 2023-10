LIBRA: Pasar del dicho al hecho, de las palabras a las obras, es el mensaje del As de bastos. Usted lleva meses hablando sobre sus proyectos; hay consenso acerca de su utilidad y beneficio colectivo y son producto de una mente lúcida, que sobresale. Sin embargo, no les abre paso, no los concreta, le da miedo pasar la prueba ¿Seguirá dando vueltas alrededor?

