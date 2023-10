SAGITARIO: Usted no puede llegar a Diciembre en medio de la bruma que producen los problemas pendientes y aplaza por temor a tomar decisiones… En su trabajo ha intentado no perder el entusiasmo ni la autoestima, en vista de que no reconocen sus esfuerzos. Se ha sentido hablando ante sordos, a quienes no les importa lo que pasa, no hacen nada. Empezará nuevos caminos.

Foto: Cortesía