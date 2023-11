SAGITARIO: Usted se despertará del sueño para darse cuenta del comportamiento de algunas personas: no son sinceras, no son de verdad, lo engañan, mientras camina desprevenidamente… No reconoce a estas personas a pesar de las caras conocidas… Como dice la sabiduría popular: “Caras vemos, corazones no sabemos”.

Foto: Cortesía