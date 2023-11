SAGITARIO: El año va a terminar y usted necesita poner los pies en la tierra para no equivocarse, analizar las cosas con realismo y tomar decisiones que antes no hubiera tomado, con la seguridad de que despeja el camino hacia el futuro. Su Tarot alude a decisiones personales que aplazó… No sabía qué debía hacer ni cómo. Ya lo sabe.

Foto: Cortesía