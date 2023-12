CÁNCER: Cerca del nuevo año las preguntas empiezan… ¿Seguirá aferrado a las rutinas para que su mundo no se derrumbe o hará otras cosas? ¿Qué podría hacer? No es fácil. Ya no está en edad de romper con la costumbre; lo mejor sería dejar que el tiempo pase, haciendo lo mismo con los mismos… Surge entonces la pregunta clave ¿Es mejor no pensar y seguir igual o es mejor pensar y cambiar?

Foto: Cortesía