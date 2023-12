ACUARIO: En el trabajo usted estimulará el optimismo con el fin de que sus compañeros no se desanimen y concluyan que no se puede hacer nada distinto a seguir por el camino tortuoso del infierno. No caerá, eso si, en el positivismo tóxico que usted rechaza por superficial, dulzón y por ser el recurso de los no pensantes que niegan la realidad. No pintará ni transitará por paraísos artificiales.

