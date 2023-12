LEO: El horror no deja ver el esfuerzo de tantas personas anónimas que van por ahí, desde temprano, movidas por pequeñas ilusiones… A estas personas no las buscan para que expongan su vida en las redes y hablen de sus proyectos; muchos concluyen que no pueden aportar ni decir nada, no saben… De acuerdo con el As de copas del Tarot, estas personas anónimas, que tanto se le parecen, son faros que iluminan.

Foto: Cortesía