GÉMINIS: Cada vez que su visión crítica lo acerca a la realidad, usted mueve las manos con nerviosismo como si espantara una nube de moscas… No encuentra frases floridas para referirse a la difícil realidad, lo malo puede empeorar y todo seguirá siendo duro y crudo, pero no llegará al extremo de augurar que no hay salida. En esta noche del 24, el cielo lleno de estrellas alentará su esperanza.

Foto: Cortesía