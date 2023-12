LEO: De acuerdo con el diez de copas del Tarot, muchos están al tanto de sus actuaciones valientes. A los paralizados por un pesimismo escalofriante, en “ una oscuridad tan oscura”, usted los llama a no quedarse con los brazos cruzados mientras todo se desmorona… Lo suyo no es la resignación y menos ahora cuando es urgente actuar para no pasar como pusilánime y no quedar sepultado debajo del alud.

Foto: Cortesía