GÉMINIS: Algunos ya le dicen con preocupación que empezó el año desalentado y le piden que sea optimista, de otra forma no podrá solucionar los problemas, que no serán menores, como han pronosticado quienes hablan de tránsitos planetarios inusuales, lunas negras y trastornos de la economía. Usted no es pesimista pero sí muy cauteloso, no tiene afán por obtener resultados ni por alentar falsas expectativas.

Foto: Cortesía