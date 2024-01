ACUARIO: A pesar de las catástrofes que ocurren generalmente a comienzos del año, todos los años, su entusiasmo no decae. Tiene una sensación de liviandad, camina rápido, el humo del aburrimiento no lo contamina, los días transcurren veloces, no son eternos. Su buena disposición empezará a dar frutos; lo felicitarán por concebir fórmulas ingeniosas que derrumbarán la muralla de viejos problemas, que parecía infranqueable. Hay vida más allá.

Foto: Cortesía