VIRGO: El amor no puede ser incertidumbre; los amores que la literatura ha inmortalizado no son así. El amor facilita conversaciones cercanas con el fin de sentir y entender al otro; es algo, un no se que para colorear la vida, estimular la seducción, el placer, la entrega. Y por supuesto, se vale la ilusión de que dure en el tiempo, no sea sólo una noche. Y sobre el amor dice Antonio Machado: “… Aguda espina dorada/, quién te pudiera sentir/ en el corazón clavada”.

Foto: cortesía