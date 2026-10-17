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Dos civiles resultaron heridos tras ataque con explosivos contra la Policía en Popayán

La Policía Metropolitana de la ciudad confirmó a El Espectador que dos civiles resultaron heridos en medio del ataque y fueron trasladados a un centro asistencial.

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Redacción Judicial
En la Plaza de Bolívar en Bogotá y de manera simultánea a nivel nacional fue presentada la nueva imagen de la Policía Nacional.
En la tarde de este 16 de octubre, se registró un ataque con explosivos contra la Policía en Popayán (Cauca).
Foto: Mauricio Alvarado - Mauricio Alvarado Lozada

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En la tarde de este 16 de octubre, se registró un ataque con explosivos contra la Policía en la variante sur de Popayán (Cauca). La Policía Metropolitana de la ciudad confirmó a El Espectador que dos civiles resultaron heridos en medio del ataque y fueron trasladados a un centro asistencial.

Hasta el momento, la institución no ha emitido un informe oficial sobre los hechos, que son materia de investigación por parte de las autoridades, las cuales también adelantan la búsqueda de los responsables.

Noticia en desarrollo…

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Por Redacción Judicial

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