Dos civiles resultaron heridos tras ataque con explosivos contra la Policía en Popayán

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En la tarde de este 16 de octubre, se registró un ataque con explosivos contra la Policía en la variante sur de Popayán (Cauca). La Policía Metropolitana de la ciudad confirmó a El Espectador que dos civiles resultaron heridos en medio del ataque y fueron trasladados a un centro asistencial.
Hasta el momento, la institución no ha emitido un informe oficial sobre los hechos, que son materia de investigación por parte de las autoridades, las cuales también adelantan la búsqueda de los responsables.