“Se continúa el seguimiento permanente a situación de seguridad en el Guaviare”: Ejército

Tras la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) en el Guaviare por los supuestos enfrentamientos entre las disidencias de alias “Iván Mordisco” y alias “Calarcá Córdoba”, el Ejército dio detalles sobre el despliegue de tropas en el territorio. De acuerdo con reportes preliminares, serían cerca de 30 personas muertas.

“La Brigada 22 de Selva adscrita a la Cuarta División del Ejército Nacional mantiene presencia en el área, adelanta operaciones militares y trabaja de manera articulada con las autoridades civiles para esclarecer lo ocurrido”, indicó el coronel Ángel Benítez, jefe del Estado Mayor y segundo comandante de la Brigada 22.

De acuerdo con Benítez, se encuentran atendiendo alertas sobre “posibles artefactos explosivos presentes” y continúan “el seguimiento permanente de la situación de seguridad en el departamento del Guaviare”.

En horas de la mañana de este sábado, se instaló el PMU sobre la situación de orden público en el sector de La Paz, en la vereda de Kuwait. En ese lugar habrían ocurrido los enfrentamientos entre Bloque Amazonas de la disidencia Estado Mayor Central (EMC), de alias “Iván Mordisco”, y la estructura Isaías Carvajal, del Bloque Jorge Suárez Briceño del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), de alias “Calarcá”.

Entre las hipótesis que se manejan es que los hechos estarían vinculados con la lucha por el control territorial, rutas de movilidad y economías ilícitas en la región sur de ese departamento.

