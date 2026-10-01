Según las pruebas recopiladas por el ente acusador, el adolescente se movilizaba como parrillero en una motocicleta y llegó hasta la vivienda del exalcalde, ubicada en zona rural de…

Un juez de control de garantías ordenó el internamiento preventivo en un centro especializado para un adolescente de 17 años, señalado de ser el autor material del homicidio del exalcalde de Yopal Jhon Jairo Torres Torres, conocido como “Jhon Calzones”, ocurrido el pasado 29 de septiembre. El joven aceptó los cargos que le formuló la Fiscalía General de la Nación.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Judicializan a menor de 17 años que habría asesinado al exalcalde de Yopal, “Jhon Calzones”

Según las pruebas recopiladas por el ente acusador, el adolescente se movilizaba como parrillero en una motocicleta y llegó hasta la vivienda del exalcalde, ubicada en zona rural de Yopal. Allí habría disparado en varias ocasiones contra Torres Torres.

Publicidad

Lea: Luis Fernando Almario: las claves del primer juicio por farcpolítica ante la JEP

Tras el ataque, el joven intentó escapar en el mismo vehículo, pero un accidente le impidió continuar. Habitantes de la zona lo retuvieron y lo entregaron a uniformados de la Policía Nacional. Mientras tanto, el exmandatario fue trasladado de urgencias a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Una fiscal de la Seccional Casanare presentó al adolescente ante el juez de control de garantías y le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. El joven aceptó ambos cargos.

Lea también: Capturan a alias "Ash", señalado capo australiano-iraní buscado por lavado de activos

Conforme al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), deberá permanecer bajo medida de internamiento preventivo en un centro de atención especializada.

De manera preliminar, la Fiscalía maneja información según la cual el crimen habría sido ordenado por una persona privada de la libertad. Las labores de policía judicial buscan precisar esa línea de investigación y establecer otras hipótesis que se manejan en el caso.

Le puede interesar: Corte Constitucional responde por cuestionamientos contra magistrado Vladimir Fernández

El crimen del exalcalde “Jhon Calzones”

El exalcalde de Yopal Jhon Jairo Torres, conocido como ‘John Calzones’, murió el pasado 29 de septiembre luego de ser atacado a tiros en la zona rural de la capital casanareña. Un video de seguridad captó cuando dos personas, que se movilizaban en una motocicleta, llegaron hasta su finca y abrieron fuego contra él.

La muerte fue confirmada por el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, quien aseguró que la Policía Nacional le notificó la captura de un presunto responsable: el adolescente de 17 años que hoy enfrenta un proceso judicial. "He recibido la lamentable noticia del fallecimiento del exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, luego de la intervención quirúrgica realizada por los especialistas del Hospital Regional de la Orinoquía", escribió el mandatario en sus redes sociales.

Más noticias: Fiscalía ocupa bienes de seis implicados en el entramado de corrupción de la Ungrd

De acuerdo con el reporte médico divulgado por el gobernador, los disparos comprometieron órganos internos de Torres. A pesar de la cirugía y de las maniobras de reanimación, el equipo médico no logró estabilizarlo y su fallecimiento se confirmó a las 12:23 p. m.

Como parte de las acciones para esclarecer el caso, la administración departamental anunció una recompensa de hasta COP 50 millones para quien aporte datos que permitan individualizar, capturar y judicializar a los otros posibles responsables del atentado.

Siga leyendo: "Jhon Calzones": el historial del exalcalde de Yopal que llegó al poder estando preso

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.