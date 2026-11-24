Hacia las nueve de la noche del lunes 23 de noviembre, un carro bomba explotó frente a la Gobernación del Meta, en pleno centro de Villavicencio. En total resultaron 23 heridos, entre ellos cinco vigilantes de la sede, y más de 85 predios afectados. Hasta ahora no se han reportado muertos. El presidente Abelardo de la Espriella dijo que el 60 % de la Gobernación quedó afectada, además de la Catedral Nuestra Señora del Carmen, la Lotería del Meta y el Banco de la República. La Alcaldía y la Gobernación ofrecieron una recompensa de hasta COP…

Hacia las nueve de la noche del lunes 23 de noviembre, un carro bomba explotó frente a la Gobernación del Meta, en pleno centro de Villavicencio. En total resultaron 23 heridos, entre ellos cinco vigilantes de la sede, y más de 85 predios afectados. Hasta ahora no se han reportado muertos. El presidente Abelardo de la Espriella dijo que el 60 % de la Gobernación quedó afectada, además de la Catedral Nuestra Señora del Carmen, la Lotería del Meta y el Banco de la República. La Alcaldía y la Gobernación ofrecieron una recompensa de hasta COP 150 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables.

En una rueda de prensa en Villavicencio, junto al ministro de Defensa, Jorge Mora, y la gobernadora Rafaela Cortés, De la Espriella atribuyó el atentado a las disidencia de alias “Iván Mordisco”. Entre los jefes de este grupo que operan en la región, se encuentra Ómar Pardo Galeano, alias “Antonio Medina”, jefe de la subestructura Martín Villa. Según el presidente, el vehículo había sido hurtado el 12 de marzo en Puerto Gaitán por integrantes de esa misma estructura, y la acción hace parte de una escalada que incluye el carro bomba del peaje de Pipiral, el pasado 15 de noviembre, que no dejó heridos.

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¿Quién es alias “Antonio Medina”?

Ómar Pardo Galeano nació el 15 de junio de 1973 en Chiquinquirá (Boyacá). De acuerdo con Inteligencia Militar, es el jefe del Comando Conjunto de Oriente “Martín Villa”, vinculado a la facción de “Iván Mordisco”, con área de influencia en Mapiripán (Meta) y tiene más 39 años al interior de grupos armados. Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), recuerda que su historia en la región no es nueva: hizo parte del frente Antonio Nariño y de la columna móvil Vladimir Steven, del Bloque Oriental de las antiguas Farc, por lo que ya tenía “cierto arraigo en Meta”.

Pardo Galeano no permaneció en las Farc hasta la desmovilización. Bonilla explica que fue capturado en 2009 y llegó a prisión por la justicia ordinaria. Cuando se negoció el Acuerdo de Paz en 2016, Pardo Galeano, como muchos otros guerrilleros que ya estaban presos, entró al proceso como preso político, nombre dado por la guerrilla, salió de la justicia ordinaria e ingresó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde los beneficios dependen de cumplir los compromisos. “Esa segunda oportunidad se materializa cuando le otorgan la libertad en el 2017”, dice.

Lo que siguió, según Bonilla, fue el rearme. Es “muy probable”, afirma, que al salir se vinculara a la disidencia que empezaba a formarse con alias Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, que nunca firmó el Acuerdo, y el rearme ocurrió entre 2018 y 2019. Su posicionamiento como jefe de estructura se dio entre 2019 y 2023 y se reforzó tras la muerte de Gentil Duarte, en mayo de 2022, cuando Mordisco y otros hombres subieron en la comandancia del grupo armado. El perfil militar registra a “Antonio Medina” como segundo jefe del frente 28 “José María Córdoba” desde 2017, como jefe de esa estructura entre 2022 y 2025, y desde 2025 al frente del Comando Conjunto de Oriente.

En noviembre de 2023, la JEP lo expulsó por considerar que desertó del proceso de paz al retomar las armas. Para Bonilla, fue una expulsión “más simbólica que otra cosa”, porque ya había vuelto a la ilegalidad.

El perfil militar le adjudica un prontuario que incluye el secuestro, en abril de 2021, del teniente coronel Pedro Enrique Pérez Arciniegas, comandante de un batallón del Ejército; la orden de una acción terrorista en Paz de Ariporo (Casanare), en noviembre de 2021, que dejó tres militares y un civil muertos; y la activación, en julio de 2023, de un vehículo con explosivos en un puesto de control de Tame (Arauca), con seis soldados heridos. Ya en 2026, el documento le atribuye un explosivo contra la vivienda de un contratista de la Gobernación de Casanare y grafitis en un vehículo en Yopal, como presión para el pago de extorsiones, y la coordinación y financiación del asesinato del exalcalde de Yopal Jhon Jairo Torres Torres, ocurrido el pasado 29 de septiembre.

Sobre el atentado del 23 de noviembre en el parque central de Villavicencio, Inteligencia Militar afirma que ordenó la explosicón del carro bomba contra la Gobernación del Meta. Las autoridades también le atribuyen ordenar ocho homicidios selectivos, 310 extorsiones, 42 reclutamientos de menores de edad, 12 atentados y 1.000 desplazamientos forzados.

Para Bonilla, entender a “Antonio Medina” exige entender la organización que integra. “Las disidencias no son las Farc, es otro nivel de organización, son mucho más desordenadas”, dice. Según la analista, la expansión del Estado Mayor Central (EMC) ocurrió sobre todo entre 2018 y 2022 y ha continuado de forma sistemática hasta 2026. También aclara que dichos grupos “no son cárteles, o sea, no son los dueños del negocio del narcotráfico, Participan en toda la economía global del narcotráfico, pero esa es una de múltiples actividades. El gran problema es que todos estos grupos crecen porque tienen facilidades para hacer control territorial. Para tener un grupo armado básicamente se necesita tres cosas: plata, armas y gente”.

De acuerdo con la subdirectora de Pares, la disidencia de Gentil Duarte salió del proceso de Paz con unos 20 hombres y creció con nuevos reclutamientos, incluido el de niños, niñas y adolescentes. Bonilla agrega que varios firmantes fueron asesinados en esas zonas por negarse a volver a la guerra. A este expansión, también sostiene que las disidencias tiene “un acceso impresionante a armas que se da primero por corrupción dentro del Estado, porque ellos tienen acceso a muchas armas de Indumil, donde miembros de la fuerza pública roban munición, armas y todo terminan vendiéndola a los mercados negros y llegando a la disidencia. También armas que vienen ilegales por la frontera. El tráfico de armas en Colombia es algo que no hemos contemplado”.

Frente al financiamiento de estos grupos, Bonilla explica que tras el vacío que dejaron las antiguas Farc en la regulación de la economía de la coca, las disidencias empezaron a incidir y, durante la pandemia, a dominar la ganadería, la tala ilegal y la extorsión. “Si se tiene control de un territorio, se tiene acceso a toda la renta legal o ilegal que produce ese territorio”, explica.

El presidente De la Espriella sostuvo que el atentado es resultado de la Paz Total del gobierno anterior, a la que calificó de “política cómplice de la criminalidad”. Bonilla ofrece otro diagnóstico: “La capacidad estatal para controlar este tipo de grupos es muy débil y eso no depende ni del Acuerdo de Paz, ni de la JEP. El que tiene la responsabilidad es el Estado”. Señala que hubo poca ampliación de la Rama Judicial, de la Fiscalía y de la Policía para identificar y capturar a esta gente cuando era un grupo pequeño y para frenar la expansión de la extorsión antes de la pandemia.

Bonilla lee además el atentado del 23 de noviembre como un mensaje de guerra. “Los grupos están enviando el mensaje de que le aceptaron la guerra al presidente De la Espriella”, afirma, y advierte que estos tienen ventaja en drones y control territorial. La superioridad aérea, dice, sirvió contra las antiguas Farc cuando tenían campamentos de 200 personas, pero hoy no necesariamente funciona, y el Estado no tiene una estrategia que le permita saber qué capacidades tienen. Sobre el atentado, plantea que no había ocurrido un atentado allí porque los grupos no lo habían decidido.

Ahora, con la ofensiva militar y la política de mano dura del nuevo gobierno, la experta sostiene que la guerra escala y el Estado debe responder en varios frentes. Para Bonilla, la respuesta tampoco es simple en ninguna dirección: “Meterte en nueve guerras no convencionales con todos los grupos al mismo tiempo, uno diría que es igual de ingenuo que meterse en procesos de paz al mismo tiempo con todos los grupos”.

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