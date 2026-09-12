Fuerza pública en la DIAN y lupa a criptomonedas: los nuevos controles del Gobierno

El Gobierno anunció una serie de medidas con las que busca endurecer los controles contra el contrabando, la evasión fiscal y el ingreso al país de elementos que pueden terminar en manos de organizaciones criminales. Entre las decisiones están poner a oficiales activos de la fuerza pública al frente de seccionales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ubicadas en puertos y ciudades fronterizas, restringir los lugares autorizados para importar maquinaria amarilla y desplegar una nueva estrategia de fiscalización sobre…

El Gobierno anunció una serie de medidas con las que busca endurecer los controles contra el contrabando, la evasión fiscal y el ingreso al país de elementos que pueden terminar en manos de organizaciones criminales. Entre las decisiones están poner a oficiales activos de la fuerza pública al frente de seccionales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ubicadas en puertos y ciudades fronterizas, restringir los lugares autorizados para importar maquinaria amarilla y desplegar una nueva estrategia de fiscalización sobre criptoactivos que colombianos tengan en el exterior.

Los anuncios fueron hechos por el presidente Abelardo de la Espriella junto al director de la DIAN, Andrés Felipe Velásquez Reyes, durante un balance de las primeras semanas de la nueva administración. El mandatario puso las medidas dentro de una estrategia más amplia contra cuatro fenómenos que, aseguró, serán prioridad para su Gobierno. “Compatriotas, Colombia tiene cuatro cánceres terribles: la corrupción, el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal. Y los voy a combatir de frente y con total determinación, caiga quien caiga”, afirmó el jefe de Estado en un video publicado en sus redes sociales.

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Colombia tiene cuatro cánceres terribles: la corrupción, el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal, y los voy a combatir de frente, caiga quien caiga.



En menos de un mes en la DIAN asestamos el golpe más contundente del año: 30 mil millones de pesos en contrabando e… pic.twitter.com/NjXoKTCqxS — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 12, 2026

Uno de los principales cambios estará en las seccionales de la DIAN que tienen bajo su responsabilidad algunos de los puntos más sensibles para el ingreso de mercancías al país. Según explicó el director de la entidad, aquellas ubicadas en puertos y ciudades fronterizas pasarán a ser manejadas por integrantes activos de la fuerza pública. “Las seccionales de puertos y ciudades limítrofes serán manejadas por miembros activos de nuestra fuerza pública, oficiales de grados superiores, donde van a estar combatiendo con un grupo élite las mafias del contrabando y de la evasión y con cooperación internacional”, aseguró el funcionario.

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De la Espriella agregó que entre los oficiales encargados de esas dependencias habrá mujeres y señaló que esa misma decisión se tomó frente a la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa). De acuerdo con el mandatario, la dirigencia de esa institución estará conformada por mujeres. “Mi instrucción fue clara: por primera vez la Policía Fiscal y Aduanera, su dirigencia está conformada por mujeres, mujeres de calidades excepcionales en su carrera policial, porque aquí no vamos a permitir que los carteles que siempre han manipulado la acción del Estado puedan meter sus sucias manos en este gobierno”, sostuvo.

#DIANContraElContrabando | Golpe al contrabando por más de $2.000 millones en #ValleDelCauca. 🚨



En un punto de control aduanero en Puente Tierra, vía Buenaventura–Buga, aprehendimos un contenedor con 19.300 pares de zapatos y 1.500 unidades de otras mercancías, entre ellas… pic.twitter.com/rqiXvFVOZG — DIANColombia (@DIANColombia) September 10, 2026

El director de la DIAN señaló, además, que se está articulando un grupo élite dentro de la Polfa, también liderado por mujeres, para concentrarse en la persecución del contrabando. El presidente defendió la decisión señalando que “la Polfa estará manejada por mujeres y donde hay mujeres hay más responsabilidad, hay más patriotismo y hay más competitividad”. Por ahora, el Gobierno no precisó cuántas oficiales integrarán ese grupo, cuáles serán exactamente sus competencias ni cuándo comenzará a operar.

Restricciones a la maquinaria amarilla y drones

Otra parte de la ofensiva estará concentrada en la maquinaria pesada que ingresa al territorio colombiano y que, según el Gobierno, posteriormente termina siendo utilizada para actividades de minería ilegal. El presidente aseguró que se busca cerrar los caminos mediante los cuales excavadoras y otros equipos llegan hasta territorios donde organizaciones criminales los utilizan para explotar recursos naturales.

La maquinaria amarilla es utilizada por grupos armados para labores de minería ilegal. Foto: Autopistas Urabá

“Resulta que aquí entra maquinaria amarilla y resulta esa maquinaria en los territorios donde se hace la minería ilegal y se depreda el ecosistema», expresó De la Espriella. Sobre el tema el director de la DIAN señaló que se expedirá un acto administrativo para limitar los puntos por los cuales podrá ingresar ese tipo de equipos. La restricción, según explicó, no cobijará únicamente máquinas terminadas, sino también piezas que puedan utilizarse para armarlas. “Mediante acto administrativo se va a restringir los lugares de ingreso en maquinaria amarilla y partes con las cuales puedan fabricar maquinaria amarilla. En igual medida se ha restringido el ingreso al país de partes de drones y de elementos como precursores químicos”, señaló.

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El funcionario aseguró que “también se ha restringido los lugares de ingreso al país y solo se podrá importar maquinaria amarilla a través de los puertos de Cartagena y Bogotá”. Tras esa explicación, el presidente señaló: “Se acabó la vagabundería. Estamos decididos a atacar ese flagelo”. El Gobierno no entregó durante el anuncio mayores detalles sobre la entrada en vigencia de las restricciones ni sobre las mercancías y partidas arancelarias que estarán sometidas a los nuevos controles.

La estrategia también busca controlar el ingreso de componentes de drones. Según el director de la DIAN, en los operativos realizados durante el último mes las autoridades han encontrado este tipo de aeronaves, algunas de las cuales, aseguró, estarían relacionadas con ataques contra uniformados. “En estos ejercicios también hemos aprehendido drones con los que las mafias han atacado a nuestra Fuerza Pública”, dijo.

Cooperación con Estados Unidos

El Gobierno también anunció que la ofensiva contra el contrabando tendrá un componente de cooperación internacional, particularmente con autoridades de Estados Unidos. El director de la DIAN aseguró que desde el comienzo de su administración se reactivaron y fortalecieron los contactos con agencias estadounidenses.

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“Señor presidente, desde el minuto uno en el que usted me designó como director de la DIAN hemos venido trabajando muy articuladamente con los Estados Unidos, con la embajada estadounidense, con CBP, con HSI, hemos tenido un relanzamiento de esas alianzas, fortalecido los equipos que ellos nos dan, nos apoyan y quiero manifestarle que esa integración se va a ir profundizando”, señaló el funcionario.

De la Espriella advirtió, por su parte, que esa cooperación podría tener consecuencias judiciales fuera de Colombia para integrantes de organizaciones dedicadas al contrabando. “Todo el que se preste para el contrabando, para que nuestros puertos se conviertan en una zona criminal, van a terminar enredados en procesos judiciales en otros países porque tenemos cooperación internacional en esto”, afirmó.

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El presidente aseguró además que el contrabando representa pérdidas cercanas a los COP 120 billones anuales para el Estado colombiano, una cifra sobre la cual no explicó durante el anuncio la metodología utilizada para calcularla. “Cuando el Estado se decide nunca pierde y estamos decididos a enfrentar las mafias del contrabando que le quitan al Estado colombiano cerca de COP 120 billones de pesos al año. Con esa plata resolvemos todos los problemas de Colombia”, afirmó.

En su intervención, De la Espriella mencionó incluso algunos de los nombres con los que han sido identificados presuntos cabecillas de organizaciones dedicadas al contrabando. “No vamos a permitir que el contrabando siga siendo una circunstancia que amplíe el gran hueco fiscal que tiene nuestro país y vamos por todas las mafias: llámese «Pitufo», «Gargamel», todos van a caer sin ninguna consideración. Aquí no se va a proteger a nadie, vamos a hacer caer sobre ellos todo el peso de la ley”, aseguró.

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La DIAN también pone la lupa sobre las criptomonedas

La ofensiva anunciada por el Gobierno no estará limitada a las mercancías que cruzan físicamente las fronteras. La DIAN anunció que pondrá en marcha un nuevo programa de fiscalización dirigido a detectar recursos que contribuyentes colombianos mantienen en criptoactivos fuera del país y que, estando obligados a hacerlo, no estarían reportando ante las autoridades tributarias.

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El anuncio surgió después de que el presidente afirmara que existe una “zona gris”, que calificó de “muy oscura”, alrededor de las criptomonedas. El director de la DIAN explicó entonces el alcance de la estrategia: “Vamos a abrir un programa de fiscalización audaz para perseguir a todas aquellas personas que, siendo residentes fiscales en Colombia, deben declarar los criptoactivos que tienen fuera del país. Hay un gran, gran, gran espacio de evasión y los vamos a combatir como nunca antes se ha hecho”.

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(FILES) This photo illustration shows a physical representation of a bitcoin in Hong Kong on April 16, 2024. Bitcoin’s price plunged up to 5.7 percent on March 7, 2025 after US President Donald Trump signed an executive order to establish a «Strategic Bitcoin Reserve» without planning any public purchases of the cryptocurrency. (Photo by DALE DE LA REY / AFP) Foto: AFP - DALE DE LA REY

De la Espriella agregó que la preocupación del Gobierno no está relacionada únicamente con la eventual evasión tributaria. Según el mandatario, también existen recursos procedentes de actividades ilegales que son movilizados mediante criptomonedas. “Y también una cantidad de recursos que vienen de actividades ilícitas. Se utilizan las criptomonedas para eso. También vamos por ellos”, afirmó.

El balance entregado por la entidad incluyó finalmente los resultados de los controles aduaneros durante el primer mes de la nueva administración. Según su director, fueron aprehendidas mercancías por más de COP 30.000 millones. “En un mes hemos realizado operativos con naturaleza aduanera, donde hemos aprehendido mercancías valoradas en más de COP 30 mil millones de pesos, que en proporción a lo que se ha hecho durante el año, es el mes donde más se ha realizado incautaciones y aprehensiones”, sostuvo.

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Las medidas anunciadas abren ahora varias preguntas sobre su implementación: qué seccionales de la DIAN quedarán efectivamente bajo el manejo de oficiales activos de la Fuerza Pública, qué facultades tendrán esos uniformados, cuáles serán los puntos autorizados para el ingreso de maquinaria amarilla y qué mecanismos utilizará la autoridad tributaria para identificar criptoactivos mantenidos fuera del país. Por ahora, el Gobierno presentó las decisiones como el comienzo de una ofensiva que, según De la Espriella, no tendrá excepciones: “Aquí no se va a proteger a nadie”, concluyó.

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