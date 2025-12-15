Logo El Espectador
Judicial

Paro armado del Eln: Fuerzas Militares hablan sobre posibles amenazas en ciudades capitales

Con 51 ataques registrados en lo que va del paro armado del Eln, las autoridades admiten que, aunque no hay inteligencia puntual sobre atentados en capitales, el riesgo es real y obliga a reforzar la seguridad en todo el país.

Redacción Judicial
15 de diciembre de 2025 - 05:35 p. m.
Bombardeo a ELN
Bombardeo a ELN
Foto: Bombardeo a ELN - AFP
En medio del paro armado anunciado por el ELN hasta el miércoles 17 de diciembre, el general Juan Carlos Correa, subjefe del Estado Mayor de Operaciones Conjuntas de las Fuerzas Militares, se pronunció sobre las medidas de seguridad adelantadas para enfrentar las amenazas terroristas del grupo armado. De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ya se han presentado 51 ataques en diferentes zonas del país.

El general Correa señaló que, aunque las zonas más críticas son Chocó, Norte de Santander, Cauca, Catatumbo y Arauca, “hay unas alertas mayores y estamos listos en todo el territorio nacional”. Puntualmente, el alto mando se refirió a posibles amenazas a ciudades capitales como Bogotá y Medellín.

Indicó que, aunque no hay “información de inteligencia puntual” sobre planes de ataques en estas ciudades, advirtió que “esa amenaza es creíble porque hemos visto que ellos tienen la capacidad de llegar, como lo hicieron en Cali, de hacer un acto terrorista y pueden llegar a una capital”.

Frente a las medidas contra estos posibles ataques, Correa declaró que la “Policía Nacional y todos los entes de control, y toda la fuerza pública a nivel central en las ciudades” instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) “para analizar toda la información que se tenga, podernos anticipar a esos eventos y, en caso de que no se logre anticipar porque no se tiene la información, poder reaccionar de la manera más contundente, precisamente para capturar a esos sujetos que hagan esos actos terroristas”.

Desde que el ELN anunció este paro de 72 horas, el pasado 12 de diciembre, Correa explicó que se mantiene un “análisis permanente de las áreas estratégicas donde hay afectación del grupo armado. Estudiamos sus intenciones; sabemos que es a nivel nacional, pero tiene unas áreas específicas y por eso primero desplegamos en las áreas más críticas”.

El general Correa agregó que se alertó a “todas las unidades, tanto al personal para proteger la infraestructura crítica como los ejes viales. Mantenemos esa ofensiva, esa intención de proteger a todos los colombianos, proteger la infraestructura crítica, y los invitamos también a que informen cualquier situación para nosotros poder reaccionar a tiempo y evitar más daños a la nación”.

También se refirió al ataque con explosivos en el peaje La Lizama, este lunes 15 de diciembre, en el que una motobomba fue detonada y dejó herida a una funcionaria del peaje. “Esta madrugada, una motocicleta, aproximadamente a las 2:30, fue dejada cerca del peaje. Afortunadamente, no se generó el daño que ellos pensaban tener con esa actividad. Ya desplegamos tropas y estamos haciendo trabajo con la Policía para poder dar con el paradero de quienes ejecutaron este acto terrorista”.

En paralelo a este paro del ELN, el pasado 10 de diciembre la Defensoría del Pueblo alertó sobre el paro armado anunciado por “el frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central (EMC), en los departamentos de Caquetá y Putumayo, entre el 9 y el 30 de diciembre”.

Sobre este otro anuncio de las disidencias, el general Correa explicó: “Ese paro armado lo han anunciado porque hay confrontación entre varios grupos armados. Hay confrontaciones entre la Segunda Marquetalia y la facción de ‘Iván Mordisco’, de ‘Calarcá’. Esas confrontaciones se han generado por combates entre ellos por el dominio de las redes de narcotráfico, la minería ilegal y el control de los ríos”. Agregó que “las Fuerzas Militares, con la Armada Nacional, el Ejército Nacional y nuestra Fuerza Aeroespacial, estamos también allá desplegados, protegiendo a la población civil”.

Por Redacción Judicial

Eduardo Galeano López(34409)Hace 15 minutos
Es solo una sugerencia. lejos de la censura. Los medios de comunicación cuando informan sobre actos violentos ejercidos por cuanta banda hay en Colombia, debieran eximirse de nombrar a la banda. esos es publicidad gratuita e inmerecida para los bandidos.
Pathos(78770)Hace 20 minutos
Que dice el Candidato Cepeda que permanece callado, como si nada
micorriza(d243q)Hace 35 minutos
Deberían investigar al country club ¿Quién autorizó la reunión de diego cadena y el narcochofer?¿que incluía el plan?¿sacrificio de uribe turbay? ¿terrorismo indiscriminado?¿lobbying en usa?¿prevaricato a favor de uribe?¿Entrampamiento a Petro?¿Lawfare con la "calladita"?¿mala prensa, desinformación?¿bloqueo a las reformas?¿apoyo al terrorismo by usa?¿fake news?¿desfinanciamiento?¿sabotaje al proceso de paz?¿zapateiritos?¿terrorismo informativo?
micorriza(d243q)Hace 42 minutos
Deberían investigar al country club ¿Quién autorizó la reunión de diego cadena y el narcochofer?¿que incluía el plan?¿sacrificio de uribe turbay? ¿terrorismo indiscriminado?¿lobbying en usa?¿prevaricato a favor de uribe?¿Entrampamiento a Petro?¿Lawfare con la calladita lombana?¿mala prensa, desinformación?¿bloqueo a las reformas?¿apoyo al terrorismo by usa?¿fake news?¿desfinanciamiento?¿sabotaje al proceso de paz?¿zapateiritos?
