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La Huerta

En imágenes: Jardines del mundo únicos que debe visitar en el 2026, hay uno colombiano

La selección de Booking para 2026 reúne algunos de los jardines más impresionantes del mundo. Desde templos zen en Japón hasta parques futuristas en Singapur, estos espacios verdes no solo se recorren, se contemplan y se convierten en una invitación a viajar con calma y curiosidad. Además, hay uno colombiano.

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14 de marzo de 2026 - 07:00 p. m.
El templo Ryoan-ji, en Japón, es famoso por su enigmático jardín de rocas, considerado el hiraniwa (jardín plano sin colinas ni estanques) más célebre del país y una expresión de la simplicidad del budismo zen. En él, quince rocas están dispuestas sobre un mar de grava blanca rastrillada, rodeadas por un muro de tierra. Sin embargo, desde cualquier punto del mirador nunca es posible ver todas las piedras al mismo tiempo, un detalle que ha alimentado durante siglos su misterio. Construido en 1450, aún se desconoce quién diseñó el jardín y cuál era su verdadero significado, lo que invita a los visitantes a contemplarlo y encontrar su propia interpretación.
Foto: kyoto.travel

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