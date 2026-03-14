En imágenes: Jardines del mundo únicos que debe visitar en el 2026, hay uno colombiano

El templo Ryoan-ji, en Japón, es famoso por su enigmático jardín de rocas, considerado el hiraniwa (jardín plano sin colinas ni estanques) más célebre del país y una expresión de la simplicidad del budismo zen. En él, quince rocas están dispuestas sobre un mar de grava blanca rastrillada, rodeadas por un muro de tierra. Sin embargo, desde cualquier punto del mirador nunca es posible ver todas las piedras al mismo tiempo, un detalle que ha alimentado durante siglos su misterio. Construido en 1450, aún se desconoce quién diseñó el jardín y cuál era su verdadero significado, lo que invita a los visitantes a contemplarlo y encontrar su propia interpretación.

Foto: kyoto.travel