(Fotos) ¡Llegó Halloween! Aquí algunas ideas de disfraces para su mascota

Es muy importante que el disfraz que decida para su mascota no le obstruya las vías respiratorias, no le quede apretado, no le genere alergia ni sea demasiado caluroso. Si bien queremos que ellos sean los más lindos en este Halloween, es importante cuidar de su salud y bienestar. Ellos, a diferencia de los humanos, no pueden expresar cómo se sienten por medio de palabras, pero sí por sus gestos. Así que preste especial atención por si su peludo se llega a sentir incomodo en algún momento.

Según expertos veterinarios, hay que considerar que, como los animales se mueven constantemente, no pueden utilizar disfraces muy largos e, incluso, accesorios que sean puntiagudos, pesados y que puedan irritar o lastimar su piel. Tampoco es recomendable pintar el pelo de sus mascotas.

