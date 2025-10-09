Dina Boluarte, presidenta de Perú, podría ser destituida por Congreso: esto se sabe

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, habla durante una conferencia de prensa el 11 de agosto de 2025. Foto: AFP - BAY ISMOYO

Las principales fuerzas políticas de Perú presentaron este jueves ante el Congreso cinco mociones para que la presidenta Dina Boluarte, sea sometida a juicio político de destitución ante la severa crisis de inseguridad, según documentos radicados en plenaria.

Cinco mociones de vacancia fueron presentadas ante el Congreso para destituir a Dina Boluarte.

Siete de las 12 bancadas parlamentarias respaldan las solicitudes de juicio político.

Se alega incapacidad moral y deficiencias en la gestión de la seguridad ciudadana.

Las protestas en Lima se han multiplicado por extorsiones, asesinatos y criminalidad.

El Parlamento peruano ha conseguido una amplia mayoría de al menos 120 votos para aprobar la destitución de la presidenta.

Congresistas de siete de las 12 bancadas con representación parlamentaria entregaron las mociones de vacancia, para que sean debatidas y votadas la noche de este jueves.

El Parlamento peruano ha conseguido una amplia mayoría de al menos 120 votos para aprobar la destitución de la presidenta, cuando restan seis meses para que se celebren las próximas elecciones presidenciales. según El País.

Una moción de vacancia en Perú es el mecanismo parlamentario mediante el cual un grupo de congresistas solicita formalmente el cese definitivo del presidente de la República, argumentando ciertas causales, la más conocida de las cuales es la “incapacidad moral o física permanente”.

“Los peruanos viven en pánico permanente (...) y esto no es un cálculo político, sino que no tenemos una líder; tenemos frivolidad”, sostuvo la congresista Norma Yarrow del partido de derecha Renovación Popular.

Una de las solicitudes justifica el pedido de juicio político por la “permanente incapacidad moral” de la mandataria para ejercer el cargo que ocupa desde diciembre de 2022.

En las últimas semanas las protestas se han multiplicado en Lima ante la ola de extorsiones y asesinatos por parte del crimen organizado, una situación por la que manifestantes y líderes gremiales responsabilizan a Boluarte.

Si las fuerzas políticas que buscan su salida consiguen los apoyos necesarios este jueves, la presidenta será llamada a comparecer ante el pleno, o podrá hacerlo a través de su abogado, en una fecha que deberá ser también definida por el Parlamento.

Según El País, Boluarte, asumió la presidencia tras el fallido intento de autogolpe de Pedro Castillo en diciembre de 2022, mantenía hasta ahora una fuerte influencia sobre el Congreso, considerado por las encuestas como la institución con menor credibilidad en el país.

Entre los motivos contra Boluarte está “su incapacidad para la gestión, en especial en el tema de la inseguridad ciudadana”, según señala una de las mociones de vacancia.

