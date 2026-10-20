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Las pandillas que buscaban controlar Kenscoff, su pintoresco pueblo en las colinas que se alzan sobre la capital de Haití, ya habían atacado dos veces este verano, y habían incendiado casas y matado a personas, explicó.

El alcalde llevaba una pistola de 9 mm metida en la cintura del pantalón, debajo de la chaqueta de su traje. Policías y civiles con pasamontañas sobre el rostro se reunieron afuera de la estación de policía, en preparación para la batalla.

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El alcalde en Haití que advirtió que se avecinaba una masacre. Nadie lo escuchó

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“Las pandillas también me quieren matar”, le dijo el alcalde Jean Massillon a un equipo de periodistas de The New York Times que visitó el pueblo a finales de septiembre. “He decidido quedarme y luchar”.

La policía y los funcionarios del Gobierno no lo escucharon cuando Massillon les dijo en repetidas ocasiones que las pandillas atacarían, lo que lo convirtió en una especie de Casandra cuyas advertencias fueron ignoradas hasta que muchas personas murieron.

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Pero Massillon, un administrador municipal de larga trayectoria, se rehusó a irse, incluso después de que otros residentes huyeran en agosto. Se convirtió en el rostro público de la resistencia contra los grupos armados ilegales que causaban estragos en su tierra natal. También era un símbolo de cómo el Estado haitiano ha colapsado en la práctica.

Se enfermó de manera repentina el 9 de octubre, mientras subía a pie por una montaña para llegar a una zona que la policía había despejado hacía poco tiempo de pandillas. Sin embargo, el servicio de ambulancias había abandonado su ciudad hacía un año debido a la violencia.

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Después de servir durante seis años como el alcalde interino designado de este pueblo de unas 50.000 personas, Massillon murió; otra víctima del deterioro de años de Haití y de su incapacidad para proteger a sus ciudadanos más vulnerables. Tenía 53 años.

“Hay un declive total de la atención médica y la seguridad en Haití; es como si el país estuviera muriendo”, dijo el hermano de Massillon, Christophe. “Todo Haití recordará que Jean se levantó para defender la comuna de Kenscoff y nunca se rindió en ello, aun cuando tuvo que pagarlo con su vida”.

Conocimos a Massillon el último sábado de septiembre, cuando visitamos Kenscoff para reportar sobre una nueva fuerza de supresión de pandillas en Haití respaldada por la Organización de las Naciones Unidas.

Durante mucho tiempo, Kenscoff había sido conocido como un pacífico pueblo agrícola de montaña al que acudía la élite de Haití los fines de semana en busca de un descanso de la capital congestionada por el tráfico, Puerto Príncipe, a unos 20 kilómetros. Pero, en años recientes, Kenscoff se había convertido en un punto estratégico en la batalla de Haití contra las pandillas que cada vez realizaban más incursiones en nuevos territorios. Es táctico porque limita con Petion-Ville, un suburbio donde vive la mayoría de los diplomáticos y las personas adineradas.

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Más de 22.000 personas han muerto por la violencia de las pandillas en Haití desde 2021, y cientos de ellas han fallecido en Kenscoff. “Llevamos 21 meses resistiendo y luchando”, dijo el alcalde cuando lo visitamos. Nos mostró los agujeros de bala en las paredes de la Alcaldía.

El primer ataque, en enero de 2025, mató a 139 personas, según la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, una destacada organización haitiana de derechos humanos. Desde entonces, Massillon envió al menos 200 cartas a la policía y a funcionarios del Gobierno en las que rogaba por ayuda, dijo el administrador de la ciudad, Emmanuel Pierre. Las compiló en una carpeta, que nos mostró rápidamente.

Drones de vigilancia de las pandillas volaron sobre su casa. Envió más cartas. “Les puedo mostrar los documentos que le escribí al jefe de la policía para decirle que algo se tiene que hacer, porque escuchamos sobre algo que va a suceder en la ciudad”, nos dijo Massillon.

Su carta al jefe de la Policía Nacional, Vladimir Paraison, estaba fechada el 30 de junio. Entre el 4 y el 9 de julio, llegaron las pandillas y mataron a 61 personas, según un panel de expertos de la Organización de las Naciones Unidas. El alcalde dijo que la cifra de muertos alcanzó los 105.

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A pesar de las amenazas, la Policía Nacional de Haití retiró al personal clave y los vehículos blindados de transporte de personal de la comunidad, según el exinspector de policía de Kenscoff y un informe de un destacado grupo de derechos humanos. “No tuvimos ninguna ayuda”, dijo Massillon.

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El 23 y 24 de agosto, las pandillas perpetraron ataques coordinados en la ciudad y mataron a 47 personas, según el alcalde y la Organización de las Naciones Unidas. Yvener Metellus, un miembro de una brigada local de autodefensa, encontró a su padre, de 79 años, quemado vivo en su hogar. “Creo que el Estado es responsable”, dijo, de pie, junto a las ruinas carbonizadas de la casa.

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El jefe de la Policía Nacional, Paraison, no respondió a las repetidas solicitudes de entrevista durante varias semanas. El director de comunicaciones de la Policía dijo que remitiría una lista detallada de preguntas al alto mando de la agencia.

El alcalde también le escribió al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé y al Ministerio de Justicia. La oficina del primer ministro remitió preguntas al Ministerio de Justicia, que no respondió a las solicitudes de comentarios.

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Funcionarios del Gobierno en la capital se habían puesto en contacto con el inspector de la policía local a cargo de Kenscoff antes de la masacre de agosto y el comandante afirmó tener la situación bajo control, según un alto funcionario haitiano. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el asunto.

La respuesta de la policía pudo haberse complicado, dijo el funcionario, debido a las tensiones entre el alcalde y el inspector de la policía local, Nikenson Cadet. Él ha sido destituido de su cargo y enfrenta audiencias disciplinarias. En una entrevista, reconoció que la policía había retirado equipo y personal antes de la última masacre. Pero dijo que, en su opinión, esto indicaba que sus superiores debían haber creído que estaba haciendo un buen trabajo y no necesitaba recursos adicionales.

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Él también les había escrito a sus superiores sobre las amenazas, pero en cambio se convirtió en un chivo expiatorio, dijo. “El problema es que tenemos una falta de recursos humanos en el departamento de policía”, aseguró Cadet. “No tenemos el poder de fuego suficiente para igualar lo que tienen los otros tipos. Estamos abrumados por esta situación”.

Dijo que las pandillas tenían más ametralladoras que sus oficiales y que habían incendiado un vehículo blindado de transporte de personal. En la entrevista telefónica de varias horas, realizada antes de que Massillon muriera, Cadet también acusó al alcalde de complicidad en los ataques. Según dijo, Massillon había desarmado de forma sospechosa a miembros de grupos civiles de autodefensa justo antes de la ola de asesinatos de agosto.

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El hermano de Massillon calificó la acusación de “absurda” y recalcó que era el trabajo de la policía, no de las brigadas voluntarias de autodefensa, proteger la ciudad.

Un informe de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos dijo que dos miembros de la brigada de autodefensa habían sido desarmados después de cometer un homicidio ilegal. El alcalde “negó rotundamente” haberlos desarmado e hizo hincapié en que no tenía autoridad sobre ellos, dijo el informe.

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Marie Rosy Auguste Ducéna, quien ayudó a preparar la investigación del grupo de derechos humanos, dijo que el Gobierno haitiano tenía la culpa de lo que ocurrió en Kenscoff. Aunque el inspector de policía fue la única persona destituida de su cargo, ella confirmó que él había escrito al menos dos cartas para pedir municiones, armas y vehículos blindados. “Lo primero es la ausencia, ni siquiera la falta, de voluntad para proteger a la población”, dijo. “En realidad, en Haití nunca se les hace rendir cuentas, nunca”.

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Massillon murió antes de que el Times tuviera la oportunidad de preguntar sobre las acusaciones del inspector de policía. Su familia y colegas dijeron que las acusaciones lo habían molestado, en particular después de que un enemigo político lo denunciara en la radio local.

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Jean William Pape, un profesor de Weill Cornell Medical College que dirige una clínica en Puerto Príncipe y tiene una casa en Kenscoff, habló con el alcalde el día antes de que muriera. Dijo que lo había escuchado cansado y que no había estado tomando sus medicamentos para la presión arterial alta. “Cuando los políticos mentían sobre él en la estación de radio, se sentía profundamente herido”, comentó Pape.

La casa de él, a solo unos pasos de la estación de policía, fue incendiada durante la masacre de agosto. Un guardia de seguridad fue asesinado, y mataron a una decena de caballos y varios perros. Pape dijo que cree que fue un objetivo debido a su apoyo al alcalde, quien había pasado el último año mudándose cada pocas semanas para evadir a las pandillas.

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Lo más probable es que Massillon haya muerto de insuficiencia cardíaca o de un derrame cerebral, según Pape. Dado que la ambulancia más cercana estaba a unos 40 minutos de distancia, su familia lo llevó en auto de una clínica a otra, solo para que les dijeran que ya había muerto, dijo Pierre, el administrador de la ciudad.

Un mes después de la masacre, la Policía Nacional de Haití publicó videos de la policía y contratistas militares privados recuperando territorio ocupado por pandillas en Kenscoff. La fuerza de supresión de pandillas de la ONU nunca respondió a Kenscoff, pero asumió posiciones en la capital que antes ocupaba la Policía Nacional de Haití, lo que permitió que la policía se desplegara.

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Los habitantes de las zonas recuperadas están regresando poco a poco, aunque personas de otras comunidades todavía tienen demasiado miedo para volver. Varias de las personas con las que hablamos se habían mudado cuatro veces en dos años, y en cada ocasión huían de una masacre solo con la ropa que llevaban puesta.

Lerionne Louis, de 63 años, ni siquiera está segura de cuántos de sus familiares murieron ese fin de semana de agosto. Vio unos 23 cadáveres. Aún hay cuerpos desaparecidos. “Si no hay seguridad ni presencia policial”, dijo Louis, “eso volverá a ocurrir”.

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*Michael Anthony Adams y André Paultre colaboraron con reportería.

Frances Robles es una reportera del Times que cubre América Latina y el Caribe. Ha reportado sobre la región durante más de 25 años.

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