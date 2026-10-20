 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El alcalde en Haití que advirtió que se avecinaba una masacre. Nadie lo escuchó

El alcalde de Kenscoff, un pueblo cercano a la capital de Haití, escribió cientos de cartas a funcionarios del gobierno para advertir sobre las amenazas de las pandillas. Luego murieron decenas de personas, y él también.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Frances Robles | The New York Times
AME1747. KENSCOFF (HAITÍ), 24/08/2026.- Personas caminan junto a un vehículo incinerado este lunes en el sector de Kenscoff (Haití). Al menos veinte personas murieron tras un ataque de bandas armadas en la madrugada de este lunes en una comuna al este de Puerto Príncipe, aunque algunos medios locales elevan la cifra hasta los 40, en una masacre que llevó este lunes al Gobierno de Haití a declarar a todas las fuerzas de seguridad "en máxima alerta". EFE/ Jonet St Élois / ATENCIÓN CONTENIDO EXPLICITO
Personas caminan junto a un vehículo incinerado en Kenscoff (Haití).
Foto: EFE - Jonet St Élois

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

El alcalde llevaba una pistola de 9 mm metida en la cintura del pantalón, debajo de la chaqueta de su traje. Policías y civiles con pasamontañas sobre el rostro se reunieron afuera de la estación de policía, en preparación para la batalla.

Las pandillas que buscaban controlar Kenscoff, su pintoresco pueblo en las colinas que se alzan sobre la capital de Haití, ya habían atacado dos veces este verano, y habían incendiado casas y matado a personas, explicó.

Le sugerimos: Haití, abandonado, llora otra masacre y los más de 1.400 asesinatos de los…

Por Frances Robles | The New York Times

Conoce más

Temas recomendados:

América

El mundo hoy

Haití

Noticias el mundo

Noticias hoy

PremiumEE

Últimas Noticias

últimas noticias en el mundo
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido