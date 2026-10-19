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Una avalancha de dinero republicano mantiene al partido competitivo a pesar de sus problemas

Los candidatos republicanos al Senado y a la Cámara se ven superados en recaudación por los demócratas, pero el partido ha recibido un impulso de grupos vinculados a Elon Musk y al presidente Trump.

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Theodore Schleifer y Matt Zdun | The New York Times
Leonardo Ramírez
En total, Elon Musk reveló un monto de unos USD 289 millones en contribuciones durante el tercer trimestre a comités federales, lo que lo convierte en el mayor donante conocido de las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos.
Foto: AFP - Archivo particular

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El panorama de la recaudación de fondos políticos en el último mes de las elecciones intermedias es una especie de prueba de Rorschach.

Si eres demócrata, los nuevos registros electorales muestran que muchos de los candidatos del partido al Senado y a la Cámara de Representantes han recaudado más que sus rivales republicanos. Este dinero de campaña es el más importante en la política, porque los candidatos pueden controlarlo de manera directa y comprar anuncios a tarifas más baratas.

Si eres republicano, esos mismos registros muestran que el…

Por Theodore Schleifer y Matt Zdun | The New York Times

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