“Les solicito la máxima tranquilidad y sabiduría”: instituciones defienden sistema electoral

El registrador Hernán Penagos, el presidente Gustavo Petro y otros jefes institucionales abrieron la jornada electoral de este 21 de junio. Foto: Registraduría

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La institucionalidad en pleno dio apertura formal a las votaciones para segunda vuelta, la cual se desarrolla entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde de este 21 de junio. Y el mensaje generalizado, directo, fue respetar los resultados que arrojen las urnas.

Además, todos en pleno, ratificaron que la institucionalidad es la garantía de que lo que suceda en urnas tiene la idoneidad necesaria para que la democracia se mantenga sólida. Además, en todo este proceso de apertura, se llamó a que las diferencias se tramiten por los canales establecidos.

Más información: Colombia define su rumbo entre una derecha más fuerte y una izquierda más metódica

El registrador Nacional, Hernán Penagos, advirtió que “hemos hecho eso, abrir toda nuestra información para cerrar las dudas”. Y agregó: “Se claran abiertas formalmente las urnas para la elección de presidente en todo el territorio nacional”.

Penagos también dejó en claro que el resultado debe generar unidad más allá de las diferencias políticas. En ese marco, añadió que “quiero destacar el trabajo articulado que se ha llevado durante todos estos meses para garantizar un ciclo electoral que tiene desafíos, pero con el que se les ha dado a todos garantías”. También puntualizó que todo esto es necesario “para que el diálogo busque que encuentre un rumbo y un camino en el que quepamos todos”.

Consulte aquí: Elecciones en Colombia EN VIVO segunda vuelta: Petro abre la jornada con un llamado a votar

En un sentido similar se expresó el presidente Gustavo Petro, aunque aprovechó su intervención para reiterar que tienen algunas dudas sobre el sistema electoral del cual se ha beneficiado en varias elecciones. Eso sí, dijo que mantendrá la calma en la jornada.

Petro aseguró que el mensaje es salir “a votar como sea, venciendo todo obstáculo”, porque este domingo se debe “decidir sobre Colombia. No es cualquiera la decisión que se toma hoy, ya todos lo sabemos más o menos informados. Se define el futuro de uno mismo cualquiera que sea el elector”.

Es de su interés: Así llegan De la Espriella y Cepeda al pulso final por el poder: perfiles, propuestas y más

Sobre los resultados dijo que “acato a los jueces, a nadie más”. Esto es por el énfasis de que irá hasta el escrutinio, con lo que el preconteo no será validado por el oficialismo. “Les solicito la máxima tranquilidad y sabiduría, como yo debo tenerla al igual que todas las autoridades aquí presentes”, precisó Petro.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también fue claro en su llamado. “Yo he perdido elecciones y he acatado el resultado. El presidente Petro ha perdido resultados y acata los resultados. Este es un país que acata los resultados y eso no puede ni debe cambiar hoy”, enfatizó.

En contexto: Movida Electoral: De la Espriella y Cepeda lanzan mensajes a pocas horas de las elecciones

Por eso, teniendo en cuenta las alertas que se han dado por lo que pase después de las cuatro de la tarde, cuando se cierran las urnas y se comienzan a conocer las tendencias, llamó a que haya unidad más allá del proceso electoral.

“Quien gane hoy debe tener la capacidad de unir a Colombia; y quien pierda, en medio de la diferencia y respetándola, debe aportar en ese proceso”, puntualizó Galán.

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, recordó que “lo que ven aquí es la unidad de una institucionalidad fuerte y democrática”, por lo que enfatizó que “estas son las elecciones más vigiladas en la historia de nuestro país”.

Mensajes similares se dieron por parte de la defensora del Pueblo, Iris Marín; el contralor General, Carlos Rodríguez; el procurador General, Gregorio Eljach; el presidente de la Corte Suprema, Mauricio Lenis; al igual que otras cabezas de la institucionalidad.

Comparta este contenido: ¿Hasta qué hora se puede votar el 21 de junio en segunda vuelta ? Horarios y recomendaciones

Con esta apertura en urnas se da paso a una de las votaciones más clave de las últimas décadas, pues son diametralmente opuestas las vertientes que se disputan la Casa de Nariño este 21 de junio.

La jornada se desarrollará en los 32 departamentos, donde hay 118.346 mesas de votación bajo la custodia de 260.000 uniformados. Y en 67 países —donde se comenzó a sufragar desde el pasado 15 de junio— están desplegadas otras 3.670 mesas.

Editorial de El Espectador: Colombia es mucho más que sus líderes políticos

Lo que indica el censo electoral es que —sumando los colombianos habilitados para votar en territorio nacional y en el exterior— hay un total de 44,1 millones de ciudadanos con la viabilidad jurídica de sufragar.

Esta segunda vuelta se da luego de que el pasado 31 de mayo el país definiera que no quiere puntos medios, pues definió vía urnas que este balotaje fuera entre Abelardo de la Espriella (tras sumar 10,3 millones de votos) e Iván Cepeda (luego de alcanzar 9,6 millones de votos). Son dos fuerzas que se ubican en los dos extremos del espectro político.

Encuentre en este enlace: Petro después del 7 de agosto: ¿qué papel tendrá el presidente tras dejar el poder?

El abogado de 47 años está avalado por Defensores de la Patria y promueve una derecha más fuerte. Y el filósofo de 63 años tiene el respaldo del Pacto Histórico e impulsa una izquierda más metódica.

En todo caso, los resultados se conocerán al menos una hora después de que a las 4 de la tarde se cierren las urnas. El preconteo, que no es vinculante, sí es un proceso informativo que le da luces al país sobre el devenir de quien liderará desde el 7 de agosto próximo, en reemplazo del presidente Gustavo Petro, la Casa de Nariño.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.