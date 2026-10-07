“Este Gobierno no se deja amenazar”: presidente por las marchas que anunció la oposición

Cerca de la media noche de este martes, al terminar ese encuentro con el gabinete, el jefe de Estado dijo que garantizará…

Luego de un consejo de ministros que se realizó en la Casa de Nariño, en Bogotá, el presidente Abelardo de la Espriella dejó claro que no permitirá que se den bloqueos o vías de hecho durante las manifestaciones que la oposición anunció para los próximos días. Y lo hizo, además, anunciando que le pondrá especial lupa a las que preparan comunidades indígenas que recibieron millonarios recursos de la administración anterior.

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Cerca de la media noche de este martes, al terminar ese encuentro con el gabinete, el jefe de Estado dijo que garantizará las protestas siempre y cuando sean pacíficas. Su mensaje es por la jornada que se tiene prevista para el 14 de octubre próximo, cuando sindicatos, organizaciones indígenas (estas inician recorridos desde el próximo domingo) y otros sectores que están con la izquierda que ahora hace oposición saldrán a las calles.

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“Una cosa son los pueblos indígenas de Colombia y otra cosa muy distinta es el Cric (Consejo Regional Indígena del Cauca). Este Gobierno respeta profundamente a nuestras comunidades indígenas y está dispuesto, como lo ha venido haciendo, a dialogar directamente con sus autoridades legítimas. No vamos a negociar bajo presión, no vamos a negociar bajo vías de hecho y mucho menos, por supuesto, bajo amenaza. Este Gobierno no se deja amenazar ni intimidar ni presionar de nadie”, enfatizó el mandatario.

Fecode, la CUT —que incluso tiene un bloque mayoritario inclinado a respaldar al Gobierno—, el Cric y otras agremiaciones aseguraron que se requiere regresar a las calles para protestar por las medidas que implementa el actual gobierno. Todo coincide con la anticipada campaña electoral del 2027 y con la decisión del Ejecutivo de regular la acción de la Fuerza Pública durante las protestas y el censo de guardias indígenas que está por comenzar.

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“Vamos a establecer, y es una orden muy clara que se dio, qué ocurrió con los COP 1,13 billones que el Estado reporta como entregados dentro de los planes concertados con el Cric. Peso por peso, vamos a revisar contrato por contrato y convenio por convenio”, precisó De la Espriella.

Y agregó: “Quien quiera manifestarse pacíficamente tendrá todas las garantías, pero no voy a permitir bloqueos de ninguna clase, violencia ni acciones destinadas a paralizar las regiones para imponerle al gobierno condiciones que, insisto, no vamos a aceptar”. Esto lo ligó a las acciones jurídicas y policiales que se desplegarán si hay violencia y afectación al orden público y a la infraestructura pública.

Desde la Casa de Nariño, el presidente Abelardo De La Espriella lidera Consejo de Ministros. pic.twitter.com/BppfU6sIGI — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 6, 2026

La otra agenda del consejo de ministros

Durante las más de siete horas que duró el consejo de ministros, el gabinete en pleno también analizó otros temas de la agenda y entregó un balance de lo que considera son los ejes más claves.

En efecto, aseguró que el llamado “fondo milagro” para la reconstrucción del país tras el devastador terremoto del pasado 10 de agosto ya está en marcha. El jefe de Estado dijo que, desde este miércoles —7 de octubre— ya entra en operación oficial con un primer monto de COP 1 billón.

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Agregó que este fondo está dirigido por Jaime Uribe y que su junta directiva está conformada por Liliana Restrepo, de Frisby; Germán Bahamón, de la Federación de Cafeteros; César Caicedo, de Colombina; Arturo Calle, de la marca que lleva su nombre; y Carlos Ríos, secretario General de la Presidencia.

“Cada peso se cuida y cada peso tiene que llegar a donde realmente se necesita. Aquí no habrá intermediarios”, precisó De la Espriella desde Palacio.

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También dijo que se están estableciendo medidas para evitar un eventual apagón que, de acuerdo con sus palabras, podría generarse por lo que calificó de mal manejo del sector durante el cuatrienio del expresidente Gustavo Petro. Afirmó que las medidas se adoptarán desde ahora y hasta el 31 de diciembre en varios frentes que están siendo analizados.

A eso le sumó que las “fuerzas de tarea especializada” que se conformarán con ese propósito también tendrán entre sus tareas determinar lo que pasó en el Fomag con el manejo de la salud de los maestros. Según la Casa de Nariño, ahí hay otro posible foco de corrupción de la anterior administración.

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Otro tema que tocó es el de la consulta previa, cuyos procedimientos están siendo modificados por el Gobierno para darles más celeridad. De la Espriella dijo que el primer impacto se verá con el Canal del Dique, a través de la intervención de al menos 115 kilómetros que tocan a departamentos como Bolívar, Atlántico, Sucre y otros del Caribe.

Y sobre el plan de choque de salud, el jefe de Estado dijo que ya se han entregado 7,2 millones de unidades de medicamentos para al menos 177.000 pacientes, lo que representa un 31,2 % “frente a lo pendiente”. Y notifico que se atendieron 120.586 procedimientos represados para más de 70.000 pacientes.

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La agenda del mandatario continúa este miércoles con un especial énfasis en los asuntos de orden público y seguridad.

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