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Así se abre paso el oficialismo para imponer límites a la JEP desde el Congreso

La enmienda constitucional que le pone como fecha de vencimiento el 2028 comenzó a ganar respaldo. La oposición se mueve para contrarrestar la postura oficialista. Ya se cayó otro proyecto que tocaba el núcleo de esa órbita transicional. Estos son los movimientos.

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Redacción Política
La discusión sobre los límites en la vigencia de la JEP se libró en la Comisión Primera del Senado. Ahora todo pasa a la plenaria.
La discusión sobre los límites en la vigencia de la JEP se libró en la Comisión Primera del Senado. Ahora todo pasa a la plenaria.
Foto: Prensa Senado

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Las iniciativas con las que un sector oficialista del Congreso quiere impactar el núcleo central de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comenzaron a ganar adeptos. Un primer paso en ese camino se vivió esta semana con la votación favorable que tuvo uno de esos proyectos, algo que se puede repetir con otros articulados que hacen curso en el Capitolio y con los que se busca complementar la política de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella.

La iniciativa es del senador de Salvación Nacional Enrique Gómez y, en resumen, lo que…

Por Redacción Política

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