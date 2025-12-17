Los puntos claves de relación entre Colombia y Venezuela en medio de la tensión con Trump

Los presidentes Nicolás Maduro, Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: Agencia EFE

La relación entre Colombia y Venezuela se ha visto afectada por factores importantes, sobre todo vinculados con las complejas medidas tomadas en los últimos días por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La situación podría afectar incluso el panorama electoral colombiano.

Los hechos han sido varios: en primer lugar, el pasado martes 16 de diciembre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tildó por primera vez a Nicolás Maduro como dictador. El contexto de estas declaraciones reside en la respuesta de Petro a una periodista que lo acusaba de mantener silencio frente a las acciones del líder venezolano, a quien la periodista se refirió como un “narcodictador y usurpador del poder”.

Al respecto, el mandatario colombiano, afirmó que aunque Maduro era un dictador por “concertar poderes”, no existía ninguna prueba de que fuera narcotraficante. Horas antes de esa declaración el presidente Donald Trump, declaró al régimen de Maduro como una “organización terrorista” e interpuso un bloqueo naval a los buques petroleros que salen desde Venezuela.

Maduro es dictador por concentrar poderes, no hay ninguna evidencia en Colombia que sea narco. Esa es narrativa de los EEUU. Kast es hijo y creyente de los Nazis. Pertenece a la generación alemana que escapó de Alemania no por salvarse de Hitler sino por salvarse de la derrota de… https://t.co/63CJodbCrg — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 17, 2025

Trump aseguró que Maduro está utilizando yacimientos de petróleo “robados” para financiar “el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”, razón por la cuál “el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera. Por lo tanto, hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los buques petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela”, manifestó el mandatario estadounidense.

Este miércoles, Petro se refirió específicamente a estas afirmaciones y aseguró que Donald Trump no tenía razones para reclamar en el asunto, pues el petróleo en cuestión no le pertenece a Estados Unidos.

#POLÍTICA En el lanzamiento internacional de la Colección 25 para el 25 del Fondo de Cultura Económica, el Presidente Gustavo Petro (@PetroGustavo) habló de negociaciones entre Latinoamérica y Donald Trump, tras asegurar que Estados Unidos reclama un petróleo que no le pertenece,… pic.twitter.com/gFk9YwZ29g — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 17, 2025

Al respecto, la canciller Rosa Villavicencio, manifestó su rechazo sobre la decisión anunciada por el gobierno estadounidense sobre el bloqueo petrolero, que además tendría implicaciones para todos los buques de petroleros sancionados que entren y salgan del país.

“Las medidas [...] anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos no contribuyen a la estabilidad, por el contrario profundizarán las afectaciones sobre las poblaciones más vulnerables, tanto en la región como a nivel global. Estas decisiones, agravan las desigualdades existentes y generan impactos humanitarios que no pueden ser ignorados por la comunidad internacional. Hacemos un llamado respetuoso pero categórico al presidente Donald Trump para que reconsidere estas acciones. Los desafíos actuales [...] exigen cooperación, corresponsabilidad y soluciones compartidas”, sostuvo Villavicencio a través de su cuenta de X.

Esto llega tras las declaraciones del gobierno estadounidense en las que se afirmaba que Maduro figuraba como el líder del Cartel de los Soles, determinado como grupo terrorista también por Estados Unidos, acusación que el régimen venezolano ha negado, incluso cuestionando la existencia de este cartel.

Por otro lado, el mandatario colombiano propuso el mes pasado “un gobierno de transición compartido” en Venezuela para solucionar la crisis que atraviesa el país y evitar una intervención de Estados Unidos —que mantiene un despliegue militar en el Caribe para presionar al régimen—. “Yo no apoyo a Maduro; quiero una solución política y pacífica en Venezuela, pero no apoyo una invasión”, manifestó Petro a través de su cuenta de X.

En cuanto al panorama electoral, las afectaciones podrían darse desde las narrativas de las campañas de las y los precandidatos presidenciales.

Nada más con la confrontación entre el presidente Petro y el presidente Trump, ya se ha empezado a utilizar dentro de los temas de discusión el factor del “enemigo externo”, en el que algunos se muestran a favor y otros en contra. Esto mismo podría suceder con la relación entre Colombia y Venezuela, poniendo el debate en la agenda de cara a las elecciones de 2026.

