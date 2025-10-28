Penagos instó a bajar el tono de la confrontación política a dos años de incendio en Gamarra

El registrador Hernán Penagos acompañado de las familias de las víctimas del incendio en la registraduría de Gamarra. Foto: Registraduría

En medio de un debate cada vez más polarizado y a cinco meses de las elecciones del Congreso (8 de marzo), se conmemoraron en Gamarra, Cesar, los dos años de la tragedia que ocurrió en vísperas de los comicios regionales y causó la muerte de Duperly Álvarez, una funcionaria de la registraduría municipal.

Con las tensiones a tope en el debate electoral, desde el municipio cesarense se pidió bajar el tono confrontativo de cara a 2026. Entre las familias de las víctimas y una comitiva encabezada por el registrador Hernán Penagos, se pidió celeridad a la justicia para dar con los responsables del crimen: “No hay claridad en los hechos”, aseguran los familiares de Álvarez y Rosenda Contreras, hoy en estado vegetativo por las heridas causadas en esos hechos violentos.

“Por una desinformación, por una noticia falsa, en este municipio sucedió una tragedia. (…) Por, simplemente, circunstancias relacionadas con la deliberación política, relacionadas con la confrontación electoral que, al final, fue fuente de desinformación. Por eso es importante conmemorar estos hechos y recordarlos, porque no puede ser que en la sociedad existan hechos tan horrorosos como estos”, apuntó Penagos.

El pasado agosto, el Tribunal Superior de Valledupar dejó en firme una condena de 60 años contra Yuberlys Bermúdez Rubiano, Isaías Peña Oliveros y William Castro Torrado, quienes fueron hallados responsables del homicidio agravado contra Duperly Álvarez, y de tentativa de homicidio contra las otras seis personas que estaban en el lugar. Este martes, las familias solicitaron a las autoridades actuar con mayor rapidez para dar con los otros responsables.

Gerardo Arévalo, hermano de Duperly, aseguró que “la justicia tampoco puede quedarse satisfecha con lo poquito que hizo”. Del mismo modo se pronunció Juan Andrés Abello, hijo de Rosenda, quien le dijo a El Espectador que se trató de un “hecho premeditado” —como también lo confirmó la justicia— y “desde 2023 hubo pocas capturas, se conformaron con unos cuantos y los [autores] intelectuales están sueltos”.

“La Registraduría nacional y todos los funcionarios no somos personas cualquiera, les estamos sirviendo a ustedes, es un apoyo logístico. Nadie toma decisiones, el que toma decisiones es el Consejo Nacional Electoral. Nosotros estamos para notificarles y estar de la mano de ustedes. [Quisiera] que los partidos políticos tuvieran un poco de empatía con la Registraduría y con la gente que está en esa entidad trabajando. Y que tengan en cuenta lo que pasó el 28, que esas cuatro mujeres que están ahí son y fueron madres cabeza de hogar y están hoy en una situación que no deberían estar”, agregó Abello.

El registrador aseguró que están trabajando de la mano de la Fuerza Pública y del Ministerio de Defensa para garantizar que en las elecciones de Congreso “las 125.000 que están divididas en todo el territorio nacional puedan ser instaladas” y que se garantice que toda la ciudadanía pueda votar libremente.

“A todas las organizaciones políticas que están en la contienda y van a participar del próximo proceso electoral, primero, que piensen que hay que cuidar la democracia. (...) De lo que se trata es que la deliberación política es absolutamente válida, que no se convierta en herramienta para atacar la humanidad de otro, que la alta polarización social persiste en Colombia no termine en tragedia, como ya ha ocurrido en nuestro país”, indicó Penagos.

¿Qué pasó en Gamarra, Cesar, en 2023?

Una protesta ocurrió el 28 de octubre en la registraduría por la inhabilidad de Fernando Márquez (En Marcha) para presentarse como candidato a la Alcaldía de ese municipio al haber fungido como contratista un año antes de las elecciones regionales. En medio de esa situación, que rápidamente se tornó violenta, fue que el entonces candidato al Concejo Julio Rojas Marín agredió a una de las funcionarias de la entidad, por lo que hoy cumple una pena de 32 meses de cárcel.

Mientras los hechos seguían escalando, Cristian Yesid Lobo Pacheco habría iniciado, presuntamente, el incendio. Aunque desde ese momento las autoridades han circulado fotos del supuesto responsable, sigue prófugo de la justicia.

