Terminó plazo para inscripción de firmas en la Registraduría: ¿quiénes se presentaron?

Al rededor de 16 precandidatos presentaron firmas ante la Registraduría Nacional. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La carrera por entregar las firmas ante la Registraduría Nacional terminó este miércoles. Los precandidatos y precandidatas que buscan el aval de sus candidaturas deberán alcanzar un mínimo de 635.000 firmas aprobadas para poder entrar en la contienda presidencial del 2026.

Al rededor de 16 precandidatos presentaron firmas ante la Registraduría en las últimas semanas y casi todos superaron el millón.

Según el número de firmas entregado, el precandidato con mayor cantidad fue Abelardo de la Espriella con su movimiento “Defensores de la Patria”, que alcanzó 4.800.000 firmas. En segundo lugar, se encuentra Carlos Caicedo (Izquierda con Resultados / Caicedo Presidente), quien se distanció del petrismo por diferencias con el presidente Petro y logró 2.600.000 firmas. Y el tercero que alcanzó un alto número de firmas fue Mauricio Lizcano, con un total de 1.800.000 firmas con su movimiento “Firmes por Lizcano”.

Lea también: “Estamos convencidos que tenemos más que proponerles que Iván Cepeda”: Paloma Valencia

Siguientes en la lista están:

Aníbal Gaviria (Unidos - La Fuerza de las Regiones): 1.643.000 firmas.

Vicky Dávila (Movimiento Valientes): 1.394.000 firmas.

David Luna (Avancemos / Sí Hay Un Camino): 1.300.000 firmas.

Daniel Palacios (Unidos por Colombia): 1.300.000 firmas, quien además tiene el aval del Partido Liberal en caso de querer participar en una consulta interpartidista.

Claudia López (Imparables): 1.297.000 firmas.

Gilberto Murillo (Firmas por Murillo a la Presidencia/La Colombia que merecer): 1.200.000 firmas.

Juan Daniel Oviedo (Con todo por Colombia): 877.777 firmas.

Entre otros de los precandidatos se encuentran: Mauricio Cárdenas, Felipe Córdoba, Leonardo Huerta, Jaime Araujo Rentería y Sondra Macollins. Por su parte, Héctor Olimpo Espinosa, que ya había presentado 1,7 millones de firmas, retiró su candidatura presidencial para aspirar a una curul en el Senado con el Partido Liberal.

Lea: Conservadores se bajarían de las consultas de marzo: otros partidos analizan mecanismos

El último precandidato presidencial que registró sus firmas fue Felipe Córdoba, quien habría llegado a la Registraduría el pasado 16 de diciembre a las seis de la tarde. Córdoba, que tenía agendada su presentación oficial para este miércoles a las diez de la mañana, la canceló de última hora y registro de manera privada un día antes.

En contexto: Se anuncia “Gran Consulta”: Dávila, Galán, Cárdenas, Luna, Oviedo y Gaviria van juntos a 2026

Por su parte, los precandidatos Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria y Juan Manuel Galán (único de los cinco que no va por firmas) anunciaron este miércoles en la mañana la “Gran Consulta”, en la que buscan unirse para participar el 8 de marzo y determinar quien será el candidato oficial de la coalición.

Le puede interesar: Registraduría reportó más de 3.000 candidatos al Congreso: así va la contienda de marzo

Todas las firmas presentadas serán revisadas por la Registraduría y se sabrá cuántas tienen validez el 21 de enero de 2026. Si las firmas auditadas alcanzan o superan las 630.000 por cada precandidato, tendrán vía libre para avanzar en la contienda electoral.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.