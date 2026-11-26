En TikTok o en Instagram se han popularizado los videos que prometen “aclarar la zona íntima” en pocas sesiones. Entre las recomendaciones están cremas blanqueadoras o recetas caseras con limón y bicarbonato. Algunos de esos productos se venden por WhatsApp, y en Bogotá hay clínicas que ofrecen paquetes de láser que superan el millón y medio de pesos. El blanqueamiento anal y el genital se ha convertido en otra de las tendencias estéticas que circulan en redes sociales.

El problema del blanqueamiento anal y genital, advierte Anwar Medellín Abueta, jefe de la sección de cirugía de colon y recto de la Fundación Santa Fe, es que la coloración de la piel en estas zonas no necesita ningún tipo de “corrección”. Intentar modificarla, por el contrario, puede dejar graves secuelas.

Lo primero que explica Medellín, quien además es profesor clínico asistente en la Universidad de los Andes, es que la piel perianal es naturalmente más oscura en la mayoría de las personas y eso no indica falta de higiene ni representa, por sí misma, un problema de salud. Se debe, entre otros factores, a la actividad de unas células llamadas melanocitos, responsables de producir melanina, el pigmento que da color a la piel.

La zona genital y anal, detalla Carlos Montealegre, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia (UdeA), tiene una mayor cantidad de melanocitos y, por eso, “puede ser un poco más oscura que otras partes del cuerpo. Es la normalidad”. En 2022, los dermatólogos Libby Edwards y Peter J. Lynch estimaron en el Manual de Dermatología Genital que la piel genital tiene cerca de un 50% más de melanocitos por unidad de área que la del tronco. También explican que la piel perianal (la piel que rodea el ano) suele presentar cierto grado de pigmentación fisiológica, cuya intensidad varía entre grupos étnicos y entre una persona y otra.

Hay otros factores que pueden incidir en esta pigmentación, como la genética, el fototipo, es decir, el tipo de piel de cada persona, y las hormonas. En las mujeres, ejemplifica Montealegre, quien también es dermatólogo, “desde la primera menstruación hay cambios hormonales mensuales, y puede haber variaciones en el color de esta zona según el momento del ciclo”.

La época en la que más varía, agrega, es durante la gestación. “Se activan los melanocitos y estas zonas tienden a quedar permanentemente más oscuras”. Ocurre lo mismo con los pezones y con la pequeña línea que aparece debajo del ombligo. Medellín, especialista en coloproctología, suma a la lista de los factores que pueden incidir los anticonceptivos, la inflamación crónica y la edad.

A todos ellos se añade la fricción, un factor que destaca Laura Pulgarín, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia (UdeA). Explica que es normal que la región genital y la que está entre los glúteos, conocida como interglútea, estén pigmentadas, porque son zonas de roce constante con la ropa interior, los implementos deportivos o las sillas. Incluso la forma de depilarse puede influir. “La gente pasa cuchillas con más frecuencia, una forma de inflamación y de roce que activa los melanocitos”, indica Montealegre, máster en epidemiología. Pese a todo esto, advierte que se está convenciendo a las personas de que esta coloración es anormal.

Blanqueamiento anal y genital, en auge por las redes

Esta idea de blanquear el ano y las zonas genitales se ha popularizado en redes sociales, según Medellín, por una presión estética y por la publicidad de las zonas íntimas. Sin embargo, como recuerda Pulgarín, dermatóloga, no existe una indicación médica para “aclarar” estas áreas. Se trata de un procedimiento que algunas personas buscan por motivos exclusivamente estéticos. Por esa razón, quienes lo ofrecen, según Medellín, son sobre todo centros de estética y algunos centros dermatológicos. “No conozco a ningún coloproctólogo en el país que esté realizando este procedimiento, porque no tiene ninguna recomendación médica”.

El procedimiento, al menos en Colombia, se ofrece con varios nombres, como "aclaramiento íntimo", "despigmentación genital "o "blanqueamiento de la zona V", y sus precios dependen del tratamiento o del número de sesiones. En Doctoralia, una plataforma de agendamiento médico, la sesión aparece desde COP 400.000 en Medellín y, en Bogotá, el tratamiento láser puede costar COP 650.000. En el portal Clinicasesteticas.com.co se registra un precio aproximado de COP 3.000.000 para el blanqueamiento anal, y uno de cerca de COP 352.000 por sesión de peeling, un procedimiento que se vende como un tratamiento que elimina capas externas o dañadas de la piel para estimular su renovación celular y mejorar su apariencia.

Otras clínicas en la capital del país publican sesiones de láser a COP 600.000, un paquete de tres por COP 1.500.000, y recomiendan que se realicen entre cuatro y seis sesiones. Los resultados del blanqueamiento anal y genital, advierten los mismos centros en sus páginas web, no son definitivos y, en muchos casos, es necesario un retoque.

Las técnicas de “blanqueamiento” anal y genital que se usan se pueden agrupar en tres tipos. La primera son las cremas despigmentantes que, según Medellín, suelen incluir hidroquinona, retinoides y corticoides. También pueden tener alfa-arbutina, ácido fítico o ácido tranexámico, de acuerdo con Montealegre.

Otra técnica frecuente es el peeling químico, que, como explica Pulgarín, consiste en “quitar la capa superficial de la piel para disminuir la pigmentación”. La tercera opción es el láser, que busca actuar sobre el pigmento de la piel. Sin embargo, ninguna de estas alternativas cuenta con una aprobación específica para su uso en la región anal y genital.

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En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) es la entidad encargada de la aprobación de este tipo de productos y, hasta ahora, no ha aprobado ningún tratamiento tópico, cremas, geles o aparatos para blanquear la zona genital y anal. Aunque sus decisiones tienen alcance en Estados Unidos, también son observadas por autoridades sanitarias como el Invima, que las suele tomar de referencia.

Esto no significa que estos procedimientos de blanqueamiento anal y genital estén expresamente prohibidos, advierte Montealegre. Medellín señala que, al no contar con un aval específico, tampoco hay certeza sobre la composición y las concentraciones de los productos que se ofrecen para este propósito. “No se debe experimentar con nada que no esté aprobado”, advierte.

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Los láseres, que sí aparecen en las regulaciones de los países, están aprobados para otros fines, agrega Montealegre, pero su uso para aclarar la piel genital y anal se realiza “off label”, es decir, por fuera de lo autorizado. En 2018, la FDA advirtió que no había aprobado ningún dispositivo de energía (láser o radiofrecuencia) para procedimientos cosméticos vaginales y que había recibido reportes de quemaduras, cicatrices y dispareunia (dolor durante las relaciones sexuales).

Irritaciones crónicas o manchas, los principales riesgos

A juicio de Medellín, el principal problema está en dónde se aplican estos productos, pues si bien hay cremas despigmentantes que se usan en la cara u otras áreas del cuerpo, no son recomendables para la zona anal o genital. “Es una zona con una piel más especial, porque es más delgada, más húmeda y absorbe mucho más los medicamentos al estar cerca de un área con mucosa”, explica el especialista.

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Entre los riesgos que enumeran Medellín y Montealegre de la aplicación de estos productos están la dermatitis, la pérdida de la barrera de la piel (que la deja más expuesta a infecciones), el ardor, el dolor y el prurito anal, una picazón crónica que provoca inflamación y es difícil de manejar. Además, los corticoides que algunos de estos productos referencian entre sus formulaciones “pueden adelgazar la piel, que se agrieta y da más irritación”, de acuerdo con Medellín. Estas alteraciones, advierte, también pueden dificultar el diagnóstico de enfermedades como la dermatitis o el virus del papiloma humano (VPH).

La aplicación de estos procedimientos y productos paradójicamente puede terminar oscureciendo más la piel, asegura Pulgarín, pues se corre el riesgo de que la concentración de despigmentantes sea mayor a la recomendada y eso termine quemando la zona. “Y si queman una piel que ya es pigmentada, se puede pigmentar todavía más”.

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De hecho, la hidroquinona, uno de los principales componentes de estas cremas, puede causar ocronosis, una alteración que produce una coloración gris azulada en la piel. Una revisión sistemática publicada en 2022 en International Journal of Dermatology reunió 126 casos de ocronosis asociada a hidroquinona y concluyó que su tratamiento suele ser insatisfactorio. Los dispositivos como el láser también pueden ocasionar efectos adversos, como quemaduras, cicatrices y dispareunia.

Otra preocupación está en los productos que se venden por internet, porque, como advierte Medellín, algunos pueden contener incluso mercurio. Según la FDA, es un metal tóxico que puede dañar los sistemas nervioso, digestivo e inmune, así como los riñones o los pulmones. El Convenio de Minamata fijó un límite de 1 parte por millón de mercurio en productos para aclarar la piel, y el Invima ha emitido alertas por cremas aclaradoras con mercurio que circulan sin autorización. “La recomendación es no usar medicamentos sin aprobación”, insiste Medellín.

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Los remedios caseros son todavía más riesgosos, porque, de acuerdo con Pulgarín, de la UdeA, se puede generar una quemadura química. “Los que más se han popularizado tienen limón o bicarbonato”, dice, pero “no sirven para despigmentar y pueden pigmentar más la zona y dañar el tejido”. Los especialistas advierten, sin embargo, que no hay evidencia de que este procedimiento cause cáncer.

El fondo de la discusión sobre el blanqueamiento anal y genital, para Montealegre, es la falta de datos que hay sobre ellos. “Llevamos poco tiempo haciendo esto. No hay estudios importantes que demuestren su seguridad”, dice. De hecho, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG), en una opinión de comité de 2020 (reafirmada en 2023) sobre cirugía cosmética genital, pidió informar a las pacientes sobre la ausencia de datos de alta calidad que respalden su eficacia y sobre sus posibles complicaciones.

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Pero, en caso de que una persona continúe con la idea de realizarse el blanqueamiento anal y genital, Pulgarín recuerda que no funcionará si persisten las causas de fondo, como la fricción o algunos métodos de depilación. Además, recomienda que se acuda a un centro médico, donde expliquen a cabalidad qué procedimiento van a hacer, qué componentes están usando y las concentraciones que van a aplicar. A aquellas personas con enfermedades genitales o con laceraciones, peladuras o trauma en la zona, sugiere que es mejor que no se sometan a un blanqueamiento.

El color oscuro de esa piel, insiste Medellín, es normal. Lo que sí merece una consulta es la aparición de algún síntoma o de una coloración distinta a la que la persona tenía. “La mayoría de la gente no conoce el color de su ano, porque es complicado vérselo uno mismo”, dice Montealegre. La paradoja es que, aunque se trata de una variación natural del cuerpo, en redes sociales se ha extendido la idea de que es algo que debe corregirse.

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