“Estamos comprometidos con la paz”: excombatiente de las Farc en Arauca

Nelson Quintero Estévez, excombatiente de las Farc, habla de cómo va la reincorporación de quienes dejaron las armas en la vereda Filipinas, de Arauquita. Señaló que no entiende por qué después del desarme de una guerrilla, tras 53 años de guerra, no se implementa el proceso de paz. Lo dijo durante el segundo Diálogo para la no Repetición, realizado en Arauca y organizado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.