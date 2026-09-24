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Fotógrafo Astronómico 2026: estas son las mejores imágenes del espacio

El concurso Fotógrafo Astronómico del Año 2026 reúne imágenes que muestran la belleza y diversidad del universo, desde nebulosas y galaxias hasta planetas y fenómenos celestes. Esta es la versión número 18 del premio y el ganador de la categoría principal se lleva un premio de 13.500 dólares.

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Redacción Ciencia
24 de septiembre de 2026 – 10:57 a. m.
Esta es la versión número 18 del premio que busca resaltar lo mejor del espacio. El concurso premia nueve categorías principales y dos premios especiales. El ganador de la categoría principal se lleva un premio de 13.500 dólares.
Esta es la versión número 18 del premio que busca resaltar lo mejor del espacio. El concurso premia nueve categorías principales y dos premios especiales. El ganador de la categoría principal se lleva un premio de 13.500 dólares.
Foto: Fotógrafo astronómico del año
Categoría de estrellas y nebulosas y ganador principal: Ali Alobaidly se quedó con el galardón principal. En la imagen se retrata la Nebulosa del Tiburón. Según el jurado, esta fotografía "se sitúa a la vanguardia de la astrofotografía moderna".
Categoría de estrellas y nebulosas y ganador principal: Ali Alobaidly se quedó con el galardón principal. En la imagen se retrata la Nebulosa del Tiburón. Según el jurado, esta fotografía "se sitúa a la vanguardia de la astrofotografía moderna".
Foto: Ali Alobaidly
Categoría Galaxias: NGC 4753: Una sinfonía de Dust Lanes en Virgo por 智鹏 严 y Xinran Li fue la imagen ganadora. Allí se retrata a una galaxia a 60 millones de años luz de distancia.
Categoría Galaxias: NGC 4753: Una sinfonía de Dust Lanes en Virgo por 智鹏 严 y Xinran Li fue la imagen ganadora. Allí se retrata a una galaxia a 60 millones de años luz de distancia.
Foto: 智鹏 严 y Xinran Li
Categoría Paisajes celestes: Stefano Pellegrini se quedó con el primer lugar. Esta imagen fue tomada en Botsuana, donde la ausencia de contaminación lumínica realza las estelas de luz que dejan las estrellas.
Categoría Paisajes celestes: Stefano Pellegrini se quedó con el primer lugar. Esta imagen fue tomada en Botsuana, donde la ausencia de contaminación lumínica realza las estelas de luz que dejan las estrellas.
Foto: Stefano Pellegrini
Categoría Sol: Miguel Claro fue el ganador con su imagen llamada Región Activa 4122. "Esta es una de las imágenes más detalladas que he visto de las células convectivas en la superficie del Sol", dijo el jurado.
Categoría Sol: Miguel Claro fue el ganador con su imagen llamada Región Activa 4122. "Esta es una de las imágenes más detalladas que he visto de las células convectivas en la superficie del Sol", dijo el jurado.
Foto: Miguel Claro
Categoría Luna: Perla venusina en la Luna de Petr Horalek fue la imagen ganadora.
Categoría Luna: Perla venusina en la Luna de Petr Horalek fue la imagen ganadora.
Foto: Petr Horalek
Categoría Aurora: La corona de Radoslav Sviretsov fue la ganadora. Para el jurado, esta imagen tiene un escenario fantástico: la pequeña iglesia se alza imponente en medio de la naturaleza.
Categoría Aurora: La corona de Radoslav Sviretsov fue la ganadora. Para el jurado, esta imagen tiene un escenario fantástico: la pequeña iglesia se alza imponente en medio de la naturaleza.
Foto: Radoslav Sviretsov
Categoría Planetas, Cometas y Asteroides: Equinoccio de Saturno por Tom Williams se quedó con el primer puesto. La imagen muestra una vista de Saturno, con múltiples lunas pequeñas suspendidas sobre sus anillos.
Categoría Planetas, Cometas y Asteroides: Equinoccio de Saturno por Tom Williams se quedó con el primer puesto. La imagen muestra una vista de Saturno, con múltiples lunas pequeñas suspendidas sobre sus anillos.
Foto: Tom Williams
Categoría Personas y Espacio: El ganador fue Max Inwood. De acuerdo con el jurado, "el fotógrafo guía magistralmente nuestra mirada desde los antiguos petroglifos hacia el firmamento".
Categoría Personas y Espacio: El ganador fue Max Inwood. De acuerdo con el jurado, "el fotógrafo guía magistralmente nuestra mirada desde los antiguos petroglifos hacia el firmamento".
Foto: Max Inwood
Categoría mejor artista revelación: Haocheng Zhu fue el ganador. El jurado destacó que su imagen permite apreciar "un nivel de detalle de la nebulosa impresionante (...) es uno de los mejores que hemos visto".
Categoría mejor artista revelación: Haocheng Zhu fue el ganador. El jurado destacó que su imagen permite apreciar "un nivel de detalle de la nebulosa impresionante (…) es uno de los mejores que hemos visto".
Foto: Haocheng Zhu
Categoría Abierta Annie Maunder: Paweł Paweł obtuvo el primer puesto al jugar con los rayos de sol. Según el jurado, "esta fotografía evoca recuerdos de la infancia".
Categoría Abierta Annie Maunder: Paweł Paweł obtuvo el primer puesto al jugar con los rayos de sol. Según el jurado, "esta fotografía evoca recuerdos de la infancia".
Foto: Paweł Paweł
Categorí juvenil ZWO: Nikolaos Strimpoulis ganó con la imagen llamada Luna mineral.
Categorí juvenil ZWO: Nikolaos Strimpoulis ganó con la imagen llamada Luna mineral.
Foto: Nikolaos Strimpoulis
Esta es la versión número 18 del premio que busca resaltar lo mejor del espacio. El concurso premia nueve categorías principales y dos premios especiales. El ganador de la categoría principal se lleva un premio de 13.500 dólares.
Esta es la versión número 18 del premio que busca resaltar lo mejor del espacio. El concurso premia nueve categorías principales y dos premios especiales. El ganador de la categoría principal se lleva un premio de 13.500 dólares.
Foto: Fotógrafo astronómico del año
Categoría de estrellas y nebulosas y ganador principal: Ali Alobaidly se quedó con el galardón principal. En la imagen se retrata la Nebulosa del Tiburón. Según el jurado, esta fotografía "se sitúa a la vanguardia de la astrofotografía moderna".
Categoría de estrellas y nebulosas y ganador principal: Ali Alobaidly se quedó con el galardón principal. En la imagen se retrata la Nebulosa del Tiburón. Según el jurado, esta fotografía "se sitúa a la vanguardia de la astrofotografía moderna".
Foto: Ali Alobaidly
Categoría Galaxias: NGC 4753: Una sinfonía de Dust Lanes en Virgo por 智鹏 严 y Xinran Li fue la imagen ganadora. Allí se retrata a una galaxia a 60 millones de años luz de distancia.
Categoría Galaxias: NGC 4753: Una sinfonía de Dust Lanes en Virgo por 智鹏 严 y Xinran Li fue la imagen ganadora. Allí se retrata a una galaxia a 60 millones de años luz de distancia.
Foto: 智鹏 严 y Xinran Li
Categoría Paisajes celestes: Stefano Pellegrini se quedó con el primer lugar. Esta imagen fue tomada en Botsuana, donde la ausencia de contaminación lumínica realza las estelas de luz que dejan las estrellas.
Categoría Paisajes celestes: Stefano Pellegrini se quedó con el primer lugar. Esta imagen fue tomada en Botsuana, donde la ausencia de contaminación lumínica realza las estelas de luz que dejan las estrellas.
Foto: Stefano Pellegrini
Categoría Sol: Miguel Claro fue el ganador con su imagen llamada Región Activa 4122. "Esta es una de las imágenes más detalladas que he visto de las células convectivas en la superficie del Sol", dijo el jurado.
Categoría Sol: Miguel Claro fue el ganador con su imagen llamada Región Activa 4122. "Esta es una de las imágenes más detalladas que he visto de las células convectivas en la superficie del Sol", dijo el jurado.
Foto: Miguel Claro
Categoría Luna: Perla venusina en la Luna de Petr Horalek fue la imagen ganadora.
Categoría Luna: Perla venusina en la Luna de Petr Horalek fue la imagen ganadora.
Foto: Petr Horalek
Categoría Aurora: La corona de Radoslav Sviretsov fue la ganadora. Para el jurado, esta imagen tiene un escenario fantástico: la pequeña iglesia se alza imponente en medio de la naturaleza.
Categoría Aurora: La corona de Radoslav Sviretsov fue la ganadora. Para el jurado, esta imagen tiene un escenario fantástico: la pequeña iglesia se alza imponente en medio de la naturaleza.
Foto: Radoslav Sviretsov
Categoría Planetas, Cometas y Asteroides: Equinoccio de Saturno por Tom Williams se quedó con el primer puesto. La imagen muestra una vista de Saturno, con múltiples lunas pequeñas suspendidas sobre sus anillos.
Categoría Planetas, Cometas y Asteroides: Equinoccio de Saturno por Tom Williams se quedó con el primer puesto. La imagen muestra una vista de Saturno, con múltiples lunas pequeñas suspendidas sobre sus anillos.
Foto: Tom Williams
Categoría Personas y Espacio: El ganador fue Max Inwood. De acuerdo con el jurado, "el fotógrafo guía magistralmente nuestra mirada desde los antiguos petroglifos hacia el firmamento".
Categoría Personas y Espacio: El ganador fue Max Inwood. De acuerdo con el jurado, "el fotógrafo guía magistralmente nuestra mirada desde los antiguos petroglifos hacia el firmamento".
Foto: Max Inwood
Categoría mejor artista revelación: Haocheng Zhu fue el ganador. El jurado destacó que su imagen permite apreciar "un nivel de detalle de la nebulosa impresionante (...) es uno de los mejores que hemos visto".
Categoría mejor artista revelación: Haocheng Zhu fue el ganador. El jurado destacó que su imagen permite apreciar "un nivel de detalle de la nebulosa impresionante (…) es uno de los mejores que hemos visto".
Foto: Haocheng Zhu
Categoría Abierta Annie Maunder: Paweł Paweł obtuvo el primer puesto al jugar con los rayos de sol. Según el jurado, "esta fotografía evoca recuerdos de la infancia".
Categoría Abierta Annie Maunder: Paweł Paweł obtuvo el primer puesto al jugar con los rayos de sol. Según el jurado, "esta fotografía evoca recuerdos de la infancia".
Foto: Paweł Paweł
Categorí juvenil ZWO: Nikolaos Strimpoulis ganó con la imagen llamada Luna mineral.
Categorí juvenil ZWO: Nikolaos Strimpoulis ganó con la imagen llamada Luna mineral.
Foto: Nikolaos Strimpoulis

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