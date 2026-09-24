Fotógrafo Astronómico 2026: estas son las mejores imágenes del espacio

El concurso Fotógrafo Astronómico del Año 2026 reúne imágenes que muestran la belleza y diversidad del universo, desde nebulosas y galaxias hasta planetas y fenómenos celestes. Esta es la versión número 18 del premio y el ganador de la categoría principal se lleva un premio de 13.500 dólares.