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Santa Fe perdió tres puntos contra Deportivo Cali en Bogotá: imágenes

Santa Fe cedió una victoria en el estadio El Campín contra Deportivo Cali, mientras su capitán y artillero, Hugo Rodallega, está peleado con el gol.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
22 de septiembre de 2026 – 11:00 p. m.
Santa Fe perdió tres puntos contra Deportivo Cali en Bogotá: imagenes
Franco Fagundez en busca del balón en el partido entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali en el estadio El Campín.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe perdió tres puntos contra Deportivo Cali en Bogotá: imagenes
Eduard Bello, jugador venezolano de Deportivo Cali, gana un duelo individual en el partido contra Santa Fe por la fecha 12 de la Liga Betplay 2026-II.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe perdió tres puntos contra Deportivo Cali en Bogotá: imagenes
Eduard Bello celebra su anotación contra Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe perdió tres puntos contra Deportivo Cali en Bogotá: imagenes
Gustavo Cuellar, capitán de Deportivo Cali, se queja de un golpe en el duelo frente a Santa Fe por la fecha 12 de la Liga Betplay 2026-II.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe perdió tres puntos contra Deportivo Cali en Bogotá: imagenes
Hugo Rodallega levanta del piso a Franco Fagundez en el partido entre Santa Fe y Cali en el estadio El Campín.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe perdió tres puntos contra Deportivo Cali en Bogotá: imagenes
Duelo de pelota entre jugadores de Independiente Santa Fe y Deportivo Cali en el estadio El Campín de Bogotá.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe perdió tres puntos contra Deportivo Cali en Bogotá: imagenes
Marcas de un tiro de esquina en el juego entre Santa Fe y Cali por la fecha 12 de la Liga Betplay 2026-II.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe perdió tres puntos contra Deportivo Cali en Bogotá: imagenes
Disputa aérea Juan Dinenno (Deportivo Cali) y Daniel Torres (Santa Fe) en el estadio Nemesio Camacho El Campín.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe perdió tres puntos contra Deportivo Cali en Bogotá: imagenes
Hugo Rodallega recibe un reconocimiento por llegar a 100 goles con Independiente Santa Fe.
Foto: Jorge Londoño
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Franco Fagundez en busca del balón en el partido entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali en el estadio El Campín.
Foto: Jorge Londoño
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Eduard Bello, jugador venezolano de Deportivo Cali, gana un duelo individual en el partido contra Santa Fe por la fecha 12 de la Liga Betplay 2026-II.
Foto: Jorge Londoño
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Eduard Bello celebra su anotación contra Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín.
Foto: Jorge Londoño
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Gustavo Cuellar, capitán de Deportivo Cali, se queja de un golpe en el duelo frente a Santa Fe por la fecha 12 de la Liga Betplay 2026-II.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe perdió tres puntos contra Deportivo Cali en Bogotá: imagenes
Hugo Rodallega levanta del piso a Franco Fagundez en el partido entre Santa Fe y Cali en el estadio El Campín.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe perdió tres puntos contra Deportivo Cali en Bogotá: imagenes
Duelo de pelota entre jugadores de Independiente Santa Fe y Deportivo Cali en el estadio El Campín de Bogotá.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe perdió tres puntos contra Deportivo Cali en Bogotá: imagenes
Marcas de un tiro de esquina en el juego entre Santa Fe y Cali por la fecha 12 de la Liga Betplay 2026-II.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe perdió tres puntos contra Deportivo Cali en Bogotá: imagenes
Disputa aérea Juan Dinenno (Deportivo Cali) y Daniel Torres (Santa Fe) en el estadio Nemesio Camacho El Campín.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe perdió tres puntos contra Deportivo Cali en Bogotá: imagenes
Hugo Rodallega recibe un reconocimiento por llegar a 100 goles con Independiente Santa Fe.
Foto: Jorge Londoño

Santa Fe tenía una oportunidad importante en El Campín. Después de una victoria contundente frente a Alianza Valledupar, el equipo de Pablo Repetto buscaba darle continuidad a su recuperación en la Liga BetPlay II-2026 y acercarse a la zona alta de la tabla. Deportivo Cali, sin embargo, terminó llevándose los tres puntos en Bogotá con una victoria 1-0 que dejó al conjunto cardenal con una sensación difícil de disimular: la de haber dejado escapar el partido.

El problema de Santa Fe no estuvo necesariamente en la actitud. Durante los primeros minutos, el equipo salió decidido a asumir el protagonismo y tuvo la iniciativa del encuentro. La posesión estuvo del lado local y el conjunto bogotano intentó instalarse en campo contrario, pero esa superioridad no logró transformarse en ocasiones claras. Con el paso de los minutos, el dominio perdió fuerza y las aproximaciones se hicieron cada vez menos peligrosas.

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Santa Fe lo perdió por inefectividad

Cali entendió que no necesitaba disputar el partido de la misma manera. El equipo de Rafael Dudamel esperó, cerró espacios y apostó por encontrar alguna oportunidad para lastimar. La encontró en el minuto 38, cuando Eduard Bello culminó una buena acción colectiva y venció a Andrés Mosquera Marmolejo para poner el 1-0. Antes del gol, el arquero cardenal ya había tenido que intervenir para evitar una anotación de media distancia de Gustavo Cuéllar.

El tanto cambió el escenario. Santa Fe se fue al descanso obligado a reaccionar y lo intentó en el comienzo del segundo tiempo. Hugo Rodallega estuvo cerca de conectar un centro apenas comenzada la segunda mitad y, más adelante, tuvo las mejores oportunidades de los locales. Pero cada llegada encontraba una respuesta del arco caleño.

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Santa Fe se estrelló con una muralla

El gran responsable de que Cali conservara su ventaja fue Alejandro Rodríguez. El arquero tuvo una actuación determinante, especialmente al minuto 74, cuando respondió dos veces ante Rodallega dentro del área y evitó el empate. El delantero cardenal tuvo primero una opción de cabeza y luego intentó aprovechar el rebote desde el piso, pero Rodríguez apareció para sostener el resultado.

Santa Fe también tuvo que convivir con el riesgo de recibir el segundo. Al minuto 62, Daniel Giraldo estrelló un remate contra el palo derecho de Mosquera Marmolejo. Cali, sin tener un dominio absoluto del partido, había encontrado espacios suficientes para poner en problemas al conjunto bogotano.

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Santa Fe terminó con un jugador menos

Cuando Santa Fe necesitaba serenidad para buscar el empate, llegó otro golpe. Al minuto 86, Daniel Torres fue expulsado después de una acción revisada por el VAR. El mediocampista pisó el brazo de un jugador de Cali y recibió la tarjeta roja, dejando al equipo con 10 hombres para afrontar los últimos minutos.

La derrota tiene consecuencias importantes para Santa Fe. El conjunto cardenal tenía la posibilidad de acercarse a los primeros lugares y ratificar el buen momento que había insinuado con su goleada contra Alianza. Sin embargo, en su lugar terminó ocupando la octava casilla de la tabla de posiciones.

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Santa Fe, a recuperar los puntos perdidos en casa

La lección es clara: tener la pelota no siempre significa controlar un partido. Santa Fe comenzó mejor, tuvo iniciativa y buscó el resultado, pero careció de precisión en los metros finales. Cali, en cambio, fue capaz de resistir, aprovechar su oportunidad y defender una ventaja mínima hasta el final.

Para Repetto, el desafío será convertir esa intención en eficacia. La Liga Betplay todavía tiene camino por delante, pero partidos como este pueden terminar definiendo quién llega con margen a la recta final y quién tiene que correr detrás de otros equipos en busca de la clasificación a los cuadrangulares.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol. 27DanielMontoya dmontoya@elespectador.com

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