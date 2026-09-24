10 películas con personajes bisexuales que no debes perderte

Cada 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Bisexualidad, una fecha que busca hacer frente a la invisibilización y los prejuicios que aún rodean esta orientación sexual. Esta selección reúne diez películas que han llevado distintas representaciones de la bisexualidad a la gran pantalla.