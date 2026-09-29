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En fotos: así se vivió el plantón por el aborto legal y seguro en Bogotá

Este 28 de septiembre, decenas de personas se reunieron frente al Museo Nacional, en Bogotá, para conmemorar el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. La jornada hizo parte de las movilizaciones que cada año se realizan en distintos países para reivindicar la autonomía reproductiva y el acceso al aborto como un derecho.

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Las Igualadas y Catalina Mesa Urquijo
28 de septiembre de 2026 – 08:54 p. m.
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en Bogotá.
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en Bogotá.
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo - Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en Bogotá.
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en Bogotá.
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en Bogotá.
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en Bogotá.
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en Bogotá.
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo - Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en Bogotá.
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en Bogotá.
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en Bogotá.
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en Bogotá.
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en Bogotá.
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en Bogotá.
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en Bogotá.
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en Bogotá.
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en Bogotá.
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en Bogotá.
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en Bogotá.
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en Bogotá.
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en Bogotá.
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo - Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en Bogotá.
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en Bogotá.
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en Bogotá.
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en Bogotá.
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en Bogotá.
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo - Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en Bogotá.
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en Bogotá.
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en Bogotá.
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en Bogotá.
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en Bogotá.
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en Bogotá.
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en Bogotá.
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en Bogotá.
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en Bogotá.
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en Bogotá.
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro en Bogotá.
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
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Aborto

Bogotá

Colombia

Día de Acción Global por el Aborto

Feminismo

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