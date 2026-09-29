En fotos: así se vivió el plantón por el aborto legal y seguro en Bogotá

Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo - Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo - Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Foto: Catalina Mesa Urquijo
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