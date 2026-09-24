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En imágenes: así se vivió el partido de ida en la final de la Liga BetPlay Femenina 2026

Las azucareras llegaron a estar 3-0 arriba en Tunja, pero las leonas reaccionaron con un doblete de Mariana Zamorano. El título se definirá el próximo sábado en Palmaseca.

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Redacción Deportes
23 de septiembre de 2026 – 10:24 p. m.
Partidazo en Tunja: Deportivo Cali venció a Santa Fe y tomó ventaja en la final femenina
Daniela Garavito fue una de las jugadoras claves de Santa Fe en la final.
Foto: Jorge Londoño
Partidazo en Tunja: Deportivo Cali venció a Santa Fe y tomó ventaja en la final femenina
Ingrid Guerra marcó y participó en las acciones de mayor peligro en Deportivo Cali.
Foto: Jorge Londoño
Partidazo en Tunja: Deportivo Cali venció a Santa Fe y tomó ventaja en la final femenina
La final tuvo varios pasajes de fricción y reiteraciones de faltas.
Foto: Jorge Londoño
Partidazo en Tunja: Deportivo Cali venció a Santa Fe y tomó ventaja en la final femenina
Santa Fe no consiguió la hazaña y tendrá que salir a buscar la victoria en Palmaseca.
Foto: Jorge Londoño
Partidazo en Tunja: Deportivo Cali venció a Santa Fe y tomó ventaja en la final femenina
Así es el trofeo que se le entregará al equipo campeón de 2026.
Foto: Jorge Londoño
Partidazo en Tunja: Deportivo Cali venció a Santa Fe y tomó ventaja en la final femenina
La guardameta Maryori Sánchez tuvo una atajada formidable en el primer tiempo.
Foto: Jorge Londoño
Partidazo en Tunja: Deportivo Cali venció a Santa Fe y tomó ventaja en la final femenina
Santa Fe sufrió en el juego aéreo. Dos de los tres goles llegaron por esa vía.
Foto: Jorge Londoño
Partidazo en Tunja: Deportivo Cali venció a Santa Fe y tomó ventaja en la final femenina
Cali es el actual campeón del certamen y buscará su cuarto título el próximo sábado.
Foto: Jorge Londoño
Partidazo en Tunja: Deportivo Cali venció a Santa Fe y tomó ventaja en la final femenina
Santa Fe y Cali jugarán la Copa Libertadores Femenina en octubre.
Foto: Jorge Londoño
Partidazo en Tunja: Deportivo Cali venció a Santa Fe y tomó ventaja en la final femenina
Daniela Garavito fue una de las jugadoras claves de Santa Fe en la final.
Foto: Jorge Londoño
Partidazo en Tunja: Deportivo Cali venció a Santa Fe y tomó ventaja en la final femenina
Ingrid Guerra marcó y participó en las acciones de mayor peligro en Deportivo Cali.
Foto: Jorge Londoño
Partidazo en Tunja: Deportivo Cali venció a Santa Fe y tomó ventaja en la final femenina
La final tuvo varios pasajes de fricción y reiteraciones de faltas.
Foto: Jorge Londoño
Partidazo en Tunja: Deportivo Cali venció a Santa Fe y tomó ventaja en la final femenina
Santa Fe no consiguió la hazaña y tendrá que salir a buscar la victoria en Palmaseca.
Foto: Jorge Londoño
Partidazo en Tunja: Deportivo Cali venció a Santa Fe y tomó ventaja en la final femenina
Así es el trofeo que se le entregará al equipo campeón de 2026.
Foto: Jorge Londoño
Partidazo en Tunja: Deportivo Cali venció a Santa Fe y tomó ventaja en la final femenina
La guardameta Maryori Sánchez tuvo una atajada formidable en el primer tiempo.
Foto: Jorge Londoño
Partidazo en Tunja: Deportivo Cali venció a Santa Fe y tomó ventaja en la final femenina
Santa Fe sufrió en el juego aéreo. Dos de los tres goles llegaron por esa vía.
Foto: Jorge Londoño
Partidazo en Tunja: Deportivo Cali venció a Santa Fe y tomó ventaja en la final femenina
Cali es el actual campeón del certamen y buscará su cuarto título el próximo sábado.
Foto: Jorge Londoño
Partidazo en Tunja: Deportivo Cali venció a Santa Fe y tomó ventaja en la final femenina
Santa Fe y Cali jugarán la Copa Libertadores Femenina en octubre.
Foto: Jorge Londoño
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