En imágenes: así se vivió el partido de ida en la final de la Liga BetPlay Femenina 2026

Daniela Garavito fue una de las jugadoras claves de Santa Fe en la final.
Foto: Jorge Londoño
Ingrid Guerra marcó y participó en las acciones de mayor peligro en Deportivo Cali.
Foto: Jorge Londoño
La final tuvo varios pasajes de fricción y reiteraciones de faltas.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe no consiguió la hazaña y tendrá que salir a buscar la victoria en Palmaseca.
Foto: Jorge Londoño
Así es el trofeo que se le entregará al equipo campeón de 2026.
Foto: Jorge Londoño
La guardameta Maryori Sánchez tuvo una atajada formidable en el primer tiempo.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe sufrió en el juego aéreo. Dos de los tres goles llegaron por esa vía.
Foto: Jorge Londoño
Cali es el actual campeón del certamen y buscará su cuarto título el próximo sábado.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe y Cali jugarán la Copa Libertadores Femenina en octubre.
Foto: Jorge Londoño
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