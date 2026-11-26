En fotos: así se vivió el plantón del 25N en Bogotá

La Plaza Fundacional de Bosa fue uno de los puntos de encuentro este miércoles 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Familiares de víctimas y colectivos feministas se reunieron allí para denunciar las violencias que enfrentan las mujeres en Colombia y exigir justicia. Estas son algunas de las imágenes que dejó la jornada.