 

Publicidad

Premios Emmy 2026: los mejores «looks» de la alfombra roja

La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión celebra este lunes la edición 78 de los premios Emmy, que entrega galardones a lo mejor de la programación de televisión de Estados Unidos.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Moda
14 de septiembre de 2026 – 06:50 p. m.
Los Angeles (United States), 15/09/2026.- Sarah Michelle Gellar arrives for the 78th annual Emmy Awards ceremony held at the Peacock Theater in Los Angeles, California, USA, 14 September 2026. The Emmys celebrate excellence in national primetime television programming. EFE/EPA/JILL CONNELLY
Sarah Michelle Gellar en la edición 78 de la ceremonia anual de los Premios Emmy, celebrada en el Peacock Theater de Los Ángeles, California. /EFE/EPA/Jill Connelly
Foto: EFE - JILL CONNELLY
Los Angeles (United States), 15/09/2026.- Hassie Harrison arrives for the 78th annual Emmy Awards ceremony held at the Peacock Theater in Los Angeles, California, USA, 14 September 2026. The Emmys celebrate excellence in national primetime television programming. EFE/EPA/JILL CONNELLY
Hassie Harrison. /EFE/EPA/Jill Connelly
Foto: EFE - JILL CONNELLY
Los Angeles (United States), 15/09/2026.- Alan Cumming arrives for the 78th annual Emmy Awards ceremony held at the Peacock Theater in Los Angeles, California, USA, 14 September 2026. The Emmys celebrate excellence in national primetime television programming. EFE/EPA/JILL CONNELLY
Alan Cumming. / EFE/EPA/Jill Connelly
Foto: EFE - JILL CONNELLY
Los Angeles (United States), 15/09/2026.- Cynthia Nixon arrives for the 78th annual Emmy Awards ceremony held at the Peacock Theater in Los Angeles, California, USA, 14 September 2026. The Emmys celebrate excellence in national primetime television programming. EFE/EPA/JILL CONNELLY
Cynthia Nixon. /EFE/EPA/Jill Connelly
Foto: EFE - JILL CONNELLY
Los Angeles (United States), 15/09/2026.- Cailee Spaeny arrives for the 78th annual Emmy Awards ceremony held at the Peacock Theater in Los Angeles, California, USA, 14 September 2026. The Emmys celebrate excellence in national primetime television programming. EFE/EPA/JILL CONNELLY
Cailee Spaeny. /EFE/EPA/Jill Connelly
Foto: EFE - JILL CONNELLY
Los Angeles (United States), 14/09/2026.- Adam Brody arrives for the 78th annual Emmy Awards ceremony held at the Peacock Theater in Los Angeles, California, USA, 14 September 2026. The Emmys celebrate excellence in national primetime television programming. EFE/EPA/JILL CONNELLY
Adam Brody. /EFE/EPA/Jill Connelly
Foto: EFE - JILL CONNELLY
Los Angeles (United States), 14/09/2026.- Shabana Azeez (foreground) and Abby Elliott arrive for the 78th annual Emmy Awards ceremony held at the Peacock Theater in Los Angeles, California, USA, 14 September 2026. The Emmys celebrate excellence in national primetime television programming. EFE/EPA/DAVID SWANSON
Shabana Azeez. /EFE/EPA/David Swanson
Foto: EFE - DAVID SWANSON
Los Angeles (United States), 15/09/2026.- Elle Fanning arrives for the 78th annual Emmy Awards ceremony held at the Peacock Theater in Los Angeles, California, USA, 14 September 2026. The Emmys celebrate excellence in national primetime television programming. EFE/EPA/JILL CONNELLY
Elle Fanning, nominada por "Margo tiene problemas de dinero". / EFE/EPA/Jill Connelly
Foto: EFE - JILL CONNELLY
Los Angeles (United States), 15/09/2026.- Zendaya arrives for the 78th annual Emmy Awards ceremony held at the Peacock Theater in Los Angeles, California, USA, 14 September 2026. The Emmys celebrate excellence in national primetime television programming. EFE/EPA/JILL CONNELLY
Zendaya luce su nuevo "look" en la ceremonia en la que está nominada en la categoría a Mejor actriz por "Euforia". / EFE/EPA/Jill Connelly
Foto: EFE - JILL CONNELLY
Los Angeles (United States), 15/09/2026.- Sarah Michelle Gellar arrives for the 78th annual Emmy Awards ceremony held at the Peacock Theater in Los Angeles, California, USA, 14 September 2026. The Emmys celebrate excellence in national primetime television programming. EFE/EPA/JILL CONNELLY
Sarah Michelle Gellar en la edición 78 de la ceremonia anual de los Premios Emmy, celebrada en el Peacock Theater de Los Ángeles, California. /EFE/EPA/Jill Connelly
Foto: EFE - JILL CONNELLY
Los Angeles (United States), 15/09/2026.- Hassie Harrison arrives for the 78th annual Emmy Awards ceremony held at the Peacock Theater in Los Angeles, California, USA, 14 September 2026. The Emmys celebrate excellence in national primetime television programming. EFE/EPA/JILL CONNELLY
Hassie Harrison. /EFE/EPA/Jill Connelly
Foto: EFE - JILL CONNELLY
Los Angeles (United States), 15/09/2026.- Alan Cumming arrives for the 78th annual Emmy Awards ceremony held at the Peacock Theater in Los Angeles, California, USA, 14 September 2026. The Emmys celebrate excellence in national primetime television programming. EFE/EPA/JILL CONNELLY
Alan Cumming. / EFE/EPA/Jill Connelly
Foto: EFE - JILL CONNELLY
Los Angeles (United States), 15/09/2026.- Cynthia Nixon arrives for the 78th annual Emmy Awards ceremony held at the Peacock Theater in Los Angeles, California, USA, 14 September 2026. The Emmys celebrate excellence in national primetime television programming. EFE/EPA/JILL CONNELLY
Cynthia Nixon. /EFE/EPA/Jill Connelly
Foto: EFE - JILL CONNELLY
Los Angeles (United States), 15/09/2026.- Cailee Spaeny arrives for the 78th annual Emmy Awards ceremony held at the Peacock Theater in Los Angeles, California, USA, 14 September 2026. The Emmys celebrate excellence in national primetime television programming. EFE/EPA/JILL CONNELLY
Cailee Spaeny. /EFE/EPA/Jill Connelly
Foto: EFE - JILL CONNELLY
Los Angeles (United States), 14/09/2026.- Adam Brody arrives for the 78th annual Emmy Awards ceremony held at the Peacock Theater in Los Angeles, California, USA, 14 September 2026. The Emmys celebrate excellence in national primetime television programming. EFE/EPA/JILL CONNELLY
Adam Brody. /EFE/EPA/Jill Connelly
Foto: EFE - JILL CONNELLY
Los Angeles (United States), 14/09/2026.- Shabana Azeez (foreground) and Abby Elliott arrive for the 78th annual Emmy Awards ceremony held at the Peacock Theater in Los Angeles, California, USA, 14 September 2026. The Emmys celebrate excellence in national primetime television programming. EFE/EPA/DAVID SWANSON
Shabana Azeez. /EFE/EPA/David Swanson
Foto: EFE - DAVID SWANSON
Los Angeles (United States), 15/09/2026.- Elle Fanning arrives for the 78th annual Emmy Awards ceremony held at the Peacock Theater in Los Angeles, California, USA, 14 September 2026. The Emmys celebrate excellence in national primetime television programming. EFE/EPA/JILL CONNELLY
Elle Fanning, nominada por "Margo tiene problemas de dinero". / EFE/EPA/Jill Connelly
Foto: EFE - JILL CONNELLY
Los Angeles (United States), 15/09/2026.- Zendaya arrives for the 78th annual Emmy Awards ceremony held at the Peacock Theater in Los Angeles, California, USA, 14 September 2026. The Emmys celebrate excellence in national primetime television programming. EFE/EPA/JILL CONNELLY
Zendaya luce su nuevo "look" en la ceremonia en la que está nominada en la categoría a Mejor actriz por "Euforia". / EFE/EPA/Jill Connelly
Foto: EFE - JILL CONNELLY

👗👠👒  ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre modaTe invitamos a verlas en El Espectador.

Temas recomendados:

Estilo de Vida

ModaEE

Premios Emmy 2026
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Otras galerías

Premios Emmy 2026: los mejores «looks» de la alfombra roja
Moda e Industria

Premios Emmy 2026: los mejores «looks» de la alfombra roja

06:50 p. m.

Millonarios 0-0 Internacional de Bogotá: Liga Betplay femenina en fotos
Millonarios

Millonarios 0-0 Internacional de Bogotá: Liga Betplay femenina en fotos

13-09-2026

Internacional de Bogotá venció 3-2 a Llaneros en la Liga Betplay 2026-II: fotos
Otros equipos

Internacional de Bogotá venció 3-2 a Llaneros en la Liga Betplay 2026-II: fotos

13-09-2026

Desde caballos de mar hasta rescate de ballenas: ganadores de Ocean Photographer of the Year
Blog El Río

Desde caballos de mar hasta rescate de ballenas: ganadores de Ocean Photographer of the Year

13-09-2026

Santa Fe vs. Tolima: repase en fotos el triunfo cardenal en El Campín
Santa Fe

Santa Fe vs. Tolima: repase en fotos el triunfo cardenal en El Campín

11-09-2026

La primera Semana de la Moda de Nueva York libre de pieles
Moda e Industria

La primera Semana de la Moda de Nueva York libre de pieles

11-09-2026

En imágenes: reviva el empate entre Millonarios y Cali en El Campín por Liga BetPlay
Millonarios

En imágenes: reviva el empate entre Millonarios y Cali en El Campín por Liga BetPlay

10-09-2026

En fotos: Tommy Hilfiger desfiló con el perro de Taylor y Travis en la NYFW
Moda e Industria

En fotos: Tommy Hilfiger desfiló con el perro de Taylor y Travis en la NYFW

10-09-2026

Infórmate rápido

Inscríbete

Conoce nuestra oferta de Newsletter e infórmate de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.