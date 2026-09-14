Premios Emmy 2026: los mejores «looks» de la alfombra roja

Sarah Michelle Gellar en la edición 78 de la ceremonia anual de los Premios Emmy, celebrada en el Peacock Theater de Los Ángeles, California. /EFE/EPA/Jill Connelly
Foto: EFE - JILL CONNELLY
Hassie Harrison. /EFE/EPA/Jill Connelly
Foto: EFE - JILL CONNELLY
Alan Cumming. / EFE/EPA/Jill Connelly
Foto: EFE - JILL CONNELLY
Cynthia Nixon. /EFE/EPA/Jill Connelly
Foto: EFE - JILL CONNELLY
Cailee Spaeny. /EFE/EPA/Jill Connelly
Foto: EFE - JILL CONNELLY
Adam Brody. /EFE/EPA/Jill Connelly
Foto: EFE - JILL CONNELLY
Shabana Azeez. /EFE/EPA/David Swanson
Foto: EFE - DAVID SWANSON
Elle Fanning, nominada por "Margo tiene problemas de dinero". / EFE/EPA/Jill Connelly
Foto: EFE - JILL CONNELLY
Zendaya luce su nuevo "look" en la ceremonia en la que está nominada en la categoría a Mejor actriz por "Euforia". / EFE/EPA/Jill Connelly
Foto: EFE - JILL CONNELLY
👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.
Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación