En imágenes: Ágatha Ruiz de la Prada presentó su nueva colección en Madrid

Vestidos rectos con pinceladas de color en forma de ondas en el bajo se suman una sucesión de 'patchwork' cuadrados, en los que une piezas de puntos con líneas rectas y cuadros. A las tradicionales nubes y corazones incorpora tiras de tul, y los pétalos aparecen en esta ocasión huecos, confeccionados en diferentes colores. EFE/ J.J. Guillén.

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