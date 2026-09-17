En imágenes: Ágatha Ruiz de la Prada presentó su nueva colección en Madrid

La diseñadora de moda española Ágatha Ruiz de la Prada desfiló por primera vez en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, en Madrid, con una colección colorida que le rindió homenaje a la capital española. EFE/ J.J. Guillén.
Foto: EFE - J.J. Guillén
El lino y los mikados de seda acogen una propuesta más serena de lo habitual para la próxima primavera-verano 2027. EFE/ J.J. Guillén.
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La colección está inspirada en luz intensa del verano madrileño, que para Ágatha Ruiz de la Prada transforma todo aquello sobre lo que se posa. EFE/ J.J. Guillén.
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Vestidos rectos con pinceladas de color en forma de ondas en el bajo se suman una sucesión de 'patchwork' cuadrados, en los que une piezas de puntos con líneas rectas y cuadros. A las tradicionales nubes y corazones incorpora tiras de tul, y los pétalos aparecen en esta ocasión huecos, confeccionados en diferentes colores. EFE/ J.J. Guillén.
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La creadora dejó a un lado la inteligencia artificial para acercarse a un imaginario más natural; el verde inunda todo, incluso en el maquillaje de las modelos y hasta el color del vestido de novia final. / EFE/ J.J. Guillén.
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