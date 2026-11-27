¿Y si los delincuentes suplantan su identidad usando inteligencia artificial? ¿Y si algunas de esas IA se escapan de sus propios espacios de entrenamiento para hacer fechorías? ¿Y si desarrollamos agentes capaces de interactur con otros agentes, pero uno de esos comete un error, quién responde? De eso se trata esta entrevista , una conversación con Íñigo Castillo, el General Manager para Latinoamérica de Incode Technologies, una compañía especializada en verificación y autenticación de identidad digital, quien habla de todo este asunto del…

¿Y si los delincuentes suplantan su identidad usando inteligencia artificial? ¿Y si algunas de esas IA se escapan de sus propios espacios de entrenamiento para hacer fechorías? ¿Y si desarrollamos agentes capaces de interactur con otros agentes, pero uno de esos comete un error, quién responde? De eso se trata esta entrevista , una conversación con Íñigo Castillo, el General Manager para Latinoamérica de Incode Technologies, una compañía especializada en verificación y autenticación de identidad digital, quien habla de todo este asunto del uso de la IA como herramienta plara suplantación de identidad, de los riesgos, los costos y también las oportunidades para la industria financiera. La empresa de la que hace parte registró el año pasado 7 mil millones de verificaciones de identidad en los 100 países donde operan, y con la experiencia que les ha dejado entender todo este escenario digital, advierte que en Latinoamérica hay tres veces más fraude que en el resto de regiones del mundo.

¿Qué tan cierto es que las Inteligencias artificiales se van a manejar solas como para poner en riesgo nuestras identidades, nuestros datos y, con ello, cometer delitos?

Están los dos bandos, el que cree que todo va a estar bien y el que cree que todo se va a acabar. Si lees las noticias de los últimos meses, obviamente es normal preocuparse, esos agentes escapando de sus sandbox hackeando otras compañías. Cuando hablamos de LLMs, que son muy buenos para unas cosas, no tan buenos para otras, pero para los que son muy muy muy buenos, ya lo vimos, es para justamente para hackear.

Para abrir la puerta que está cerrada…

Sí, claramente para abrir la puerta y encontrar vulnerabilidades, se meten y se organizan entre ellos para meterse. O sea, si lees un poco, es bastante ciencia ficción, pero es muy real. Entonces, el riesgo que nosotros vemos más desde arriba, de nuestra industria, es ¿cómo todas estas bondades y ventajas que trae esta nueva tecnología, pues no se bloquean o se limitan por todos los riesgos que naturalmente también traen esas tecnologías. Y creemos que la identidad es parte fundamental porque lo que está en riesgo es la confianza.

Así es, la confianza…

Si nosotros no confiamos en la tecnología y todas las bondades que nos trae esa tecnología pues no sirve la tecnologpia, se erosiona la confianza. La identidad es el primer eslabon a la hora de cuidar esa confianza. Si yo no sé con quiénes o con quién estoy interactuando, se pierde toda la confianza. Ahora, eso lo podemos hablar desde el punto de vista de la persona, pues yo como banco no sé quién es la persona con la que estoy interactuando. Ese es el problema de hoy.

A lo que nos estamos enfrentando es a que no sé si ese agente está trabajando a nombre de la persona que dice que está trabajando, yo tengo que identificar que esa persona es quién es, luego tenemos que saber si esa persona está viva, incluso tengo que saber si es una persona o no es una persona. Entonces los retos, como puedes ver, son más complejos.

O sea, ahí está planteado el problema. Ustedes que saben de seguridad, que saben de identificación, también tocan un tema y es el de la humanidad. Entonces, ¿qué creen?

Que no podemos desacoplar el agente de lo humano. El agente siempre va a tener en su origen en un humano que le encomendó una misión, una tarea. Lo más básico: si te pones a pensar en nosotros, que no somos defraudadores y que estamos digamos generando agentes para hacer nuestras vidas más fácil, puede ser que nosotros tenemos un agente para decirle que tenga nuestro dinero en cinco bancos diferentes y que lo mueva diariamente al banco donde más tasa le den, cualquier actividad de ese agente debe ser traseable, digamos, hacia mí, como el humano que los mandó, y entonces ahí deben existir procesos constantes de autenticación de identidad en toda esa interacción con los agentes, que es algo lo que nosotros estamos trabajando.

Pero entonces háblemos de un ejemplo, porque eso que usted dice es cómo la industria en general está vendiendo la idea de usar los agentes para hacer, digamos, nuestro día más fácil para las tareas repetitivas, de dejárselas a una máquina y entonces, si le entiendo bien, cupentenos cómo se hace esa tratabilidad…

Vamos a pensar en un ejemplo, este mismo ejemplo de los bancos. Todavpua no he visto ese caso de uso real, pero lo he visto en demo, donde bancos empiezan a interactuar con agentes usuarios, entonces vamos a pensar que yo soy un usuario que pongo mis agentes en el mismo ejemplo que damos antes, y entonces en algún momento del día cuando mi agente quiera mover mi dinero de un lado a otro, automáticamente va a detonar una cosa de autenticación que a mí me va a llegar al celular, una notificación, y tú como humano tienes que aprobar ese movimiento con mi biometría, con una firma digital, probablemente dures 10 segundos haciendo lo que acabo de decir…

Sí, finalmente es ponerle la huella o registrar el rostro, me imagino…

Es eso. Ahora, también lo podemos voltear, vamos a ver todas estos bancos y fintech que van a tener un ejército de agentes para interactuar. Hoy lo vemos con los bots. ¿Cómo voy a poder autenticar que al agente que me está hablando para ofrecer un producto para ayudar a contratar una tarjeta de crédito o lo que sea, si ese agente trabaja a nomnfbre de y todo lo que sea? ¿Sí trabaja en nombre de cualquiera de esas instituciones? Entonces es lo mismo también, hay un deber potencial para hacer autenticación de nosotros como usuarios, hasta las instituciones con las que trabajamos.

Publicidad

Entonces el proceso que no se puede quitar…

El de la humanización…

La humanizacióna través de un dispositivo, lo que lo hace fácil es que todos tenemos un dispositivo en la mano, lo que hpu permitetodas las posibilidades de hacer eso con la menor fricción posible, pero lo tenemos que hacer, porque si no claramente esos procesos de humanidad como tú bien lo dices, de validar el "personhood", le llamamos nosotros en inglés, tiene que existir, no podemos prescindir de él.

Cada vez tenemos más autonomía con dispositivos móviles, por ejemplo el teléfono inteligente o las gafas, ahí tenemos una visualización de datos donde de una otra forma ni siquiera te están pidiendo permiso para chequear información personal, usan nuestras imágenes y hasta nuetsra voz. ¿Cómo hacer para que probablemente esa captura de datos pública no sea mal usada en la verificación de la que me está hablando?

Publicidad

Yo creo que es un reto enorme y nosotros como compañía de identidad siempre hemos pensado que al centro de todo está el consentimiento de uso de nuestros datos con usuarios. Nuestro papel como verificador de identidad, somos un procesador, nosotros nunca nos consideramos dueños de las datos que no sean, si tú vas a cualquier banco que trabaja con nosotros a pedir abrir una cuenta, lo que sea, y entras en nuestro proceso de verificación, lo hacemos nosotros desde un punto de vista de procesamiento de datos y regresamos una respuesta al banco.

Ahora, ¿qué pasa en un mundo donde todo el tiempo nuestros datos van a estar expuestos? Yo creo que no hay una respuesta clara, estás planetado el problema, yo creo que vamos a tener, vamos a ver muchísima actividad en todo lo que tiene que ver con reformas de privacidad, va a haber muchísimas demandas de gente que sale en un video que alguien grabó con sus gafas diciendo que él no dio permiso, pero resulta que estaba al lado de no sé qué.

Publicidad

Yo creo que no nos hemos dado cuenta de todo lo que viene con eso y probablemente resulte en, no sé, derechos de borrado de información y también es una andamiaje un poquito más claro de cómo se pueden usar esas nuevas herramientas y en dónde se pueden usar. Lo vemos hoy cuando estamos hablando de los lentes, ya veremos en tres años cuando todos estemos con nuestros lentes. Luego también la otra es hoy en reuniones de Zoom…

Nos están grabando….

Sabes que te están grabando. O sea, ya no estamos enfrentando a ese problema. Al final el día, desde nuestra trinchera de identidad, lo más importante para nosotros es decir que los datos son de la persona. La persona tiene que dar su consentimiento expreso para el uso de sus datos. Ese consentimiento o el uso de esos datos tiene que estar expresamente documentado en la aplicación o en la página en donde están interactuando, y tiene que existir un marco regulatorio que proteja, que nos proteja a nosotros como usuarios para saber que todos los datos van a estar protegidos . Es un gran reto.

Publicidad

Creo que tan indecifrable como fue al inicio la inteligencia artificial, que creemos ahora que la manejamos pero nos dimos cuenta que es una cosa muy amplia, más grande de lo que podíamos identificar. Hábleme un poco de la organización de ustedes, porque cuando uno habla, por ejemplo, con Kaspersky, los rusos, entregan un montón de datos de ataques, o con Fortinet sobre el último estudio que hicieron en América Latina. Hábleme de su organización…

Nosotros somos una compañía global. La compañía tiene un ADN latinoamericano porque la fundó un mexicano y somos muchos mejicanos y colombianos trabajando ahí. La compañía está basada en San Francisco, operamos en más de 100 países, tenemos clientes desde Australia, hasta Canadá, tenemos clientes en Sudamérica, nacimos primeramente en México, hemos crecido mucho en Estados Unidos, y somos una compañía de tecnología, a fondo, y tenemos unas capacidades de desarrollo tecnológico a nivel mundial.

Publicidad

Parte de lo que nos ha ayudado el haber usado Latinoamérica como nuestro trampolín para el resto del mundo es que Latinoamérica, al mismo tiempo que es probablemente la región con el ecosistema fintech mejor desarrollado, esa misma dinámica ha hecho que sea un lugar muy propicio para el fraude.

Un laboratorio…

Un laboratorio porque nos brincamos muchas fases en, por ejemplo, el tema de progresión de expansiones de servicios financieros. O sea, en Estados Unidos siguen mandando cheques por correo. Y aquí nunca pasamos por eso. O sea, había los bancos que tenías sucursales, y de ahí brincamos a la banca digital. Entonces lo que hizo es, en esa aceleración tan veloz, abrir nuevas avenidas o vulnerabilidades de fraude que quizá antes hubiera sido más difícil de explotar.

Publicidad

Hoy todos estamos más expuestos a estos ataques de ingeniería social, por ejemplo. O también, pues el hecho de que todo esté en tu celular, pues hace que se hayan concentrado por ahí también, pues muchos de los esfuerzos de los enfrabadores y las intervenciones criminales en hacer deepfakes, documentos sintéticos, etc. Entonces, hoy vemos por ejemplo en Latinoamérica hay tres veces más fraude…

O sea , hoy en día, ¿ven tres veces más fraude en América Latina que otra región del mundo?

Publicidad

Sí, y el nivel de sofisticación es bastante alto… Es curioso. Nosotros vemos que las modalidades de fraude, los vectores de fraude como los llamamos, viajan en la región. Sale un nuevo vector en Brasil.

¿Qué puede ser un nuevo vector?

Que alguien que está vulnerando la aplicación con un tripie, un fondo negro, así como muy específico, entonces donde nada más se ve un destacado, se pone un trip, o inyecta un sistema operativo diferente al teléfono, y vemos ese vector, y luego lo vemos tres semanas después en Colombia, lo vemos un mes después en México y ya ¿Y tú pensarías que los que están haciendo fraudo en Colombia no son colombianos? Pues no necesariamente. Hace dos semanas estábamos viendo un cliente no de este país, en otra parte de la región, estaban siendo atacados por una de las célula en Asia.

Publicidad

Ah, ¿sí? ¿Desde Asia?

Entonces nos toca mucho ver estas pláticas, pero existe una industria que le llamamos "fraud as a service", así como hay el software as a service…

¿Fraude como servicio?

Sí, organizaciones que se dedican a ofrecer el servicio de fraude. A ese nivel de sofisticación hemos llegado. Te dicen: oye, ¿quieres vulnerar esta aplicación? Mira, aquí está, necesitas esto, te doy, te vendo este pedazo de software, y así.

Publicidad

Entonces, es como batallamos contra eso. No deja de ser una especie de una guerra de armas entre los que están usando la IA para el bien y para el mal.

Es una guerra tecnológica..

Es una guerra tecnológica. Entonces, parte de nuestro reto y lo que hasta el día de hoy hemos hecho bastante bien, y esperamos seguirlo haciendo hacia adelante, es nuestra capacidad de tomar esos retos muy presentes, digamos, se requiere mucha innovación, se requiere mucha agilidad en la reacción, justamente nuestra capacidad de ir a la misma velocidad de todos estos ataques. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque toda la tecnología es nuestra.

Publicidad

Yo entrevistaba a una presidenta para América Latina y una de las empresas tecnológicas gigantescas y ella hablaba de cómo están buscando un concepto que le llaman empresas autónomas por medio de la IA, en donde ya la gente de finanzas no tiene que entrar a hacer nada, sino ya los agentes están haciendo el proceso de todos los meses, los de contabilidad también, los de compras y demás. ¿Cómo se imagina todo esto en 2, 3, 4 o 5 años, de empresas autónomas pero con riesgos como los que venimos hablando?

Yo creo que no hay manera de parar la tecnología, ya nos alcanzó y esto va a seguir, probablemente nunca habíamos vivido algo como esto, la internet, la cultura personal, etcétera. Siempre había los riesgos y algunos de esos, pues se materializaron, pero lo que el tiempo ha probado es que una vez que arranque el proceso de disrupción, no lo puedes frenar. Inclusive si los gobiernos lo quisieran frenar no lo van a frenar, los gobiernos lo pueden encapsular, medio regular y pues sabes que hay un debate enorme en ese sentido, pero la tecnología ya está, entonces es más bien cómo nos adaptamos bajo el entendimiento de que esto ya está.

Publicidad

Yo coincido con lo que te decían de las empresas autónomas, queramos o no, con los riesgos que hay o no, existen. Entonces más bien cómo mitigamos y cómo vamos creando frameworks legales, regulatorios de prevención de riesgo colaborativos en el ecosistema, etcétera, para tratar de cuidarnos. Y hay un tema de colaboración importante aquí, por cierto, en el ecosistema fintech, que por sí mismo representa una disrupción tecnológica.

Ahora, ¿qué estamos viendo? Ves a los bancos viniendo a estos eventos. ¿Por qué ? Porque los bancos no lo pueden parar. Es un ejemplo un poco metangencial, pero es lo mismo, ¿no ? Y entonces, ese mismo ánimo de decir: tenemos que estar aquí. La tecnología llegó. Cómo nos ayudamos, cómo creamos más regulación, cómo construimos el conjunto, un ecosistema que fomente justamente que existen estaas empresas para hacer cosas buenas y que no viven nada más en el oscurantismo las malas, que van a tener acceso a la tecnología. Así lo vemos nosotros y creo que la tecnologías como la nuestra son fundamentales. Para la banca, para nosotros, es un momento súper emocionante.

Publicidad

¿Quiénes son sus clientes? Porque uno estando en 100 países…

En Estados Unidos trabajamos con 8 de los 10 bancos más grandes, como Wells Fargo, JPMorgan; trabajamos con retails como Amazon, trabajamos en México con bancos muy grandes como Banamex, BanNorte, HSBC, trabajamos en Colombia con Davivienda, trabajamos en Argentina. Estamos un poco en todo. Y otra vez, hablamos ahorita mucho de los bancos, pero validamos la identidad de los asistentes a los estadios de fútbol en México.

Publicidad

¿Ah , sí?

O tenemos aerolíneas donde validamos la identidad de los pasajeros, secretarías de turismo en Asia que no usan para validar la identidad. Si nosotros nos ponemos a pensar todas las veces en las que alguien nos pide que verifiquemos nuestra identidad, son mucho más de las que pensamos.

¿Cuántas verificaciones de identidad pueden hacer por día o por minuto?

Publicidad

En el año pasado hicimos 7 mil millones de verificaciones de identidad.

¿En el año 2025, 7 mil millones de verificaciones?

Con diferentes casos de uso, onbording, autenticaciones, Amazon Login, etc..

¿Y eso está creciendo?

Sí, claro que está creciendo de dos maneras: una porque estamos abriendo nuevos mercados, estamos empezando a abrir, para tener más presencia en Europa, creciendo. Pero también estamos creciendo porque nuestros clientes están creciendo, lo cual nos alegra mucho.

¿Cuál es la empresa más sui generis o extraña a la que le hacen verificaciones de identidad?

Publicidad

Es una buena pregunta, no tenemos una sui generis, pero tenemos una presencia importante en la industria de entretenimiento de adultos.

¿Ah , sí?

Sí. En donde hay un problema enorme de trata de personas, por un lado; y hay un problema enorme también de verificar edad para la comunidad. Entonces, nos usan empresas, muchas de ellas están basadas en Europa, para esos dos casos de uso.

Publicidad

Para verificar que no exista trata de blancas y para que quienes están entrando a consumir el contenido sean mayor de edad…

Y entonces hoy tú puedes verificar la edad con modelos de inteligencia artificial que están calificados por certificadores que se dedican a eso, y son los mejores del mundo, y podemos a través de una selfie verificar con un porcentaje puntual verificar la edad de una persona. Entonces lo único que pides es: voy a entrar a una página, pues una página de apuestas también porque es un segmento cada vez más regulado, y resulta muy bueno porque es muy poco friccionado, estoy entrando, me pide una foto, la saco, y ahí te dicen: oye, esta persona tiene más de 18 años, o más de 21 años. O menos. Y no puede acceder.

Publicidad

Tenemos otros casos, sabes, hay una corriente muy grande en los diferentes gobiernos del mundo para regular que los jóvenes pueden entrar a las redes sociales, Francia, Australia, Inglaterra está por pasar, menores de 16 años no pueden tener redes sociales, entonces ahí hay casos donde algunas compañías nos están pidiendo ayuda con eso.

Si conoce historias de emprendedores y sus emprendimientos, escríbanos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com). 👨🏻‍💻 🤓📚