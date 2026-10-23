Los padres sufrieron un accidente cerebrovascular y sus hijos crearon una IA para prevenirlo

La causa número uno de muerte en Colombia y en el mundo es el infarto. Por eso, un equipo de emprendedores colombianos creó varios algoritmos con cuatro millones de historias clínicas de pacientes locales, 30 años de información de pacientes que hace igual número de años estaban sanos, luego les dio prediabetes, pasaron a diabetes, siguió la hipertensión, llegaron a una enfermedad renal y tuvieron un infarto. Con toda esa data nació Corpus AI, la compañía capaz de construir todas esas trayectorias médicas y, de esa forma, predecir quiénes,…

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La causa número uno de muerte en Colombia y en el mundo es el infarto. Por eso, un equipo de emprendedores colombianos creó varios algoritmos con cuatro millones de historias clínicas de pacientes locales, 30 años de información de pacientes que hace igual número de años estaban sanos, luego les dio prediabetes, pasaron a diabetes, siguió la hipertensión, llegaron a una enfermedad renal y tuvieron un infarto. Con toda esa data nació Corpus AI, la compañía capaz de construir todas esas trayectorias médicas y, de esa forma, predecir quiénes, dentro de los que están ya enfermos, tienen una mayor probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular, o que su enfermedad renal progrese y termine dializado. Ya han conseguido USD 1.2 millones de inversionistas ángel y fondos de inversión para masificar la herramienta.

Estamos con un invitado que sabe de finanzas, entendió una oportunidad en el mercado y hoy en día está creciendo con su negocio. De eso se trata la historia de Emprendimiento y Liderazgo de El Espectador. Juan Felipe Forero, CEO de Corpus AI, bienvenido.

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Edwin, un gusto.

Usted es la cabeza de la empresa. ¿Qué es Corpus AI?

Corpus AI es una compañía que se dedica a dos cosas. Primero, ser la capa de atención primaria de los latinos en el mundo. Y, segundo, es una compañía que se dedica a la gestión del riesgo de pacientes crónicos. Lo que hacemos nosotros es que a través de mucha tecnología y mucho rigor médico, hacemos predicción de desenlaces agudos en enfermos crónicos.

¿Eso qué significa? Cogemos una historia clínica de un paciente, la pasamos por nuestros algoritmos y lo que hacemos es predecir quiénes, dentro de los que están enfermitos, tienen una mayor probabilidad de tener, por ejemplo, un infarto, o tener un accidente cerebrovascular, o que su enfermedad renal progrese y termine dializado. Y creamos una predicción de cuál es la ruta de atención más óptima para ese paciente para reducir su riesgo de la manera más eficiente. Eso es lo que hace Corpus AI.

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Eso sonó un poco técnico. Si usted tuviera enfrente una audiencia que no es técnica, que de pronto no tiene tantos años y tanto conocimiento, sino más bien es un grupo en el colegio y está intentando saber qué es lo que hacen ustedes, ¿Qué les diría?

Mire, la causa número uno de muerte en Colombia y en el mundo es el infarto. Es la principal causa de muerte en el mundo hoy, le trae además una tremenda carga social y económica al sistema. Y lo que nosotros hacemos es buscar predecir quiénes se van a infartar en los próximos tres, seis o 12 meses y evitarlo de la manera más óptima posible.

Entonces le damos en un grupo, digamos, de personas que están, no sé, que son diabéticos o hipertensos, podemos revisar sus historias clínicas y decir: oiga, hay que atender primero a Juan Felipe, porque Juan Felipe tiene un riesgo de 80% de tener un infarto en tres meses. Y lo tiene porque su colesterol está en tal nivel, porque su nivel de azúcar en la sangre es este. Y cualquier cantidad de razones que puedan involucrar ese riesgo. Y por ende, dando esa explicabilidad, podemos decirle a qué es lo que necesita Juan Felipe para que su riesgo no sea 80 sino que baje a 30 o a 20. Necesita este tipo de medicamentos necesita este tratamiento no farmacológico, es decir, hacer ejercicio, esta dieta.

Pero está hecho de una manera personalizada para Juan Felipe y no lo que nos han dicho siempre de: todos tenemos que dejar de fumar, dejar de tomar, hacer ejercicio y comer bien.

Si, las generalidades de las que siempre nos hablan.

Exactamente, que claramente son importantes, pero no es lo mismo el riesgo que tiene Juan Felipe, de 32 años, porque tiene una vida sedentaria, fuma o lo que sea, al que puede tener una persona que tiene, no sé, 65. Es diabética. Hace diez años le diagnosticaron hipertensión, hace cinco y ahora tiene el riñón dañado.

Claro, ahí lo entiendo. Y nos quedó más claro. Ahora, vayamos a la historia, porque aquí lo que hacemos es contar historias. ¿Cómo arrancó todo? ¿Por qué tomaron la iniciativa? ¿Usted es financiero, no? Y pasó por Rappi y por Cobre…

Sí, yo empecé mi vida profesional un poco con las finanzas más tradicionales de toda la carrera financiera que todos quisiéramos. Y es banca de inversión. Sí.

Se graduó y se fue a una banca de inversión.

Me gradué y me fui a una banca de inversión. De hecho, desde antes de graduarme estuve trabajando allá como practicante.

¿Dónde estuvo?

En Axia, es una gran banca de inversión. Pero más allá de eso, digamos que muy rápidamente tuve como una la vena emprendedora en mí y terminé trabajando en Rappi. Estuve tres años allá. Dirigí el equipo de Planeación Financiera, tuve grandes experiencias en Rappi y una vez uno entra a una compañía como estas, creo que no hay reversa. Y lo intenté ayer.

Ayer lo hablaba con alguien y de verdad, como que uno a veces hasta incluso intenta salirse de esto, pero me aburría muy, muy rápidamente.

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O sea, ir a buscar un empleo tradicional…

Sí, exacto. Estar en algo, llamémoslo un poquito más tranquilo. Lo que dirían es el balance. Pero yo realmente lo que creo es ese, digamos, historia como de emprendimiento y de empuje y tal, se juntó con algo, pues la verdad muy persona para nosotros en nuestra familia y es que mis dos papás son hipertensos ya hace hace varios años y ambos han tenido desenlaces agudos.

¿Y eso qué significa? Mi mamá tuvo un Accidente Cerebrovascular (ACV), ella trabaja en la Santa Fe y gracias a Dios la atendieron muy rápido. Ella se dio cuenta, ella misma, de que estaba teniendo estos síntomas y pasó a urgencias y ahí pues la atendieron muy bien. No pasó a mayores y gracias a eso todo estuvo bien. Y mi papá ha tenido dos infartos y también tuvo un ACV. Esa historia es un poquito como de esas casi que mandadas a hacer. Mi papá, me acuerdo mucho, yo estaba llegando del colegio, cumplí 18 años ese día. Me acababa de servir un whisky con mis amigos en la casa, y me llaman que mi papá está en el hospital. No me acuerdo ni siquiera quién fue quien me llamó, si mi mamá o mi hermano, tengo un hermano mayor.

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Y ese terminó siendo un poquito como mi cumpleaños de 18. Yo en esa época, digamos, anhelaba mucho ese cumpleaños, me gustaba mucho la fiesta, entonces estaba esperando. Estaba esperando ese día con muchas ansias. Y yo creo que ese tipo de cosas cuando se juntan con el empuje emprendedor, terminan llegando como a algo de este estilo.

Ahí habla usted de dos puntos que estaban lejos y que se terminaron juntando: lo que ya había vivido después de haber trabajado en la banca de inversión y entender el mundo emprendedor desde Rappi, y el otro, el par de antecedentes en su casa que tuvo uno de ellos cuando cumplió 18 años. Pero hoy en día ya tiene 30 y tantos…

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32, 32.

¿Hace cuánto nació la compañía?

La compañía nace hace un año larguito, año y medio.

¿Y cómo entonces juntó esos dos antecedentes? La vena emprendedora y lo que le había pasado a sus dos familiares para, pues, arrancar junto con los otros cofundadores, esta compañía…

Cuando tú ves la historia de todos mis socios es prácticamente calcada…

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¿También a ellos les pasó?

Les ha pasado cosas muy similares. Por ejemplo, Santiago, que es nuestro socio abogado, él tuvo que ver morir a su abuelo. Estaban los dos juntos, solos, además, y su abuelo se desploma y se muere de un infarto. Su papá se infarto también muy joven además. Y así digamos, todos tenemos este tipo de historias. Y cuando nos juntamos a montar algo, vimos que era un poquito por acá, ¿no?

Nuestro socio médico se llama Juan Esteban. Él, su papá, también tuvo un infarto y él, de hecho, desde antes de estar en Corpus, estuvo trabajando en un proyecto que se llama Rafael, que es un proyecto de falla cardíaca para nueve países de la Unión Europea. O sea, él ya tenía también esta vena como de hay que hacer algo con el corazón. Esto no, no puede seguir así. Es la causa número uno de muertes en el mundo. No tiene sentido que una enfermedad tan conocida, siga teniendo ese impacto que tiene, social y económico. Juntando todas estas historias terminamos acá.

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Se sentaron un día, todos coincidieron y dijeron: ¿por qué no montamos algo pensando también en el desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Cómo arrancó todo?

Esa es una historia un poquito chistosa. Santiago y yo siempre habíamos querido montar algo juntos. Él y yo coincidimos laboralmente en Cobre. Pero nunca habíamos encontrado como lo que juntara un poquito, como esa pasión, como un propósito grande de salvar vidas. Nosotros además somos católicos y eso nos movía mucho, entonces como que no habíamos encontrado eso.

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Y un día hablando me dijo: oiga, hablé con mi suegro, mi suegro es radiólogo, y me dice "me han presentado 10.000 soluciones para para temas de resonancia, de radiografía de tórax y y leer digamos, imágenes diagnósticas". Y nos sentamos un día con él como a echar cabeza fuerte. Estuvimos como unas tres o cuatro horas en su casa, comiendo, hablando y terminamos llegando a que quizá ese lado de las imágenes, aunque hay una tecnología muy sólida que lo puede lograr, no era el nuestro, no era el nuestro. Porque en Colombia y en Latinoamérica tenemos un problema distinto y es que necesitamos saber a quién llevar a ese examen, porque como hacer una resonancia de tórax, por ejemplo, es tan caro, pues no todo el mundo se hace una resonancia de tórax para saber que tiene en el pulmón, por ejemplo.

Entonces lo que necesitamos es poder estar un paso atrás. Y así fuimos llegando, porque todos los diabéticos y todos los hipertensos tienen constantemente contacto con médicos, laboratorios de sangre y orina, por ejemplo, que son las cosas que nosotros usamos, y necesitábamos ese tipo de datos más básicos. Y así fue que fuimos como moldeando un poquito la compañía y llegamos a esto.

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Construyen una compañía de ceros, arrancan de ceros. ¿Pero quién puso el capital inicial? ¿Cómo arrancó el fondeo?

Es una combinación de varias cosas. Yo me acuerdo mucho que la primera persona que nos puso un cheque fue un gran amigo mío con el que trabajé en Rappi mucho tiempo. Se llama Joaquín y hablando con él, él ya ha tenido un par de emprendimientos a los que no le han ido tan bien, otros que sí. Y como que él, yo creo, terminó de darme a mí personalmente como ese último empuje y además, pues, con un cheque.

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O sea, usted le contó a Joaquín…

Yo le conté a él un poquito como: oiga, necesito su consejo, ¿qué opina? Y él nos dio además el primer cheque. Eso fue muy emocionante en ese momento. Y así empezamos a hablar con todas las personas con las que hemos trabajado en los distintos lugares. Llamé hasta mi primer jefe, pues, de Axia, hasta el último que tuve. Y a todo el mundo le pedimos plata. A todo el mundo le pedimos consejo. Y ese fue como el primer grupo de inversionistas que terminaron entrando, si no estoy mal, 34 ángeles inversionistas de todos lados: Rappi, Cobre, del sector más tradicional, médicos de todo tipo.

Y luego entró en diciembre Magma Partners, que es un fondo que tiene base en México y en Chile. Gran fondo. Creyeron en nosotros desde, pues sin tener prácticamente nada.

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¿Cuánto les pusieron?

Ellos nos pusieron USD 200.000. Cerramos con esa ronda Ángel. Y luego en febrero, terminando febrero, entró Amador Holdings, que es un fondo panameño. Y esa ha sido un poquito nuestra historia de fondeo.

¿Y ese con cuánto entró?

Con USD 500.000.

O sea, se han fondeado con…

USD 1.2 millones. Sumando todo.

USD 1.2 millones en un año, les ha ido muy bien.

Nos ha ido muy bien. Espero que cuando salga esta entrevista sea un poquito más grande. Pero todavía no puedo contar más.

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Cuéntenos hoy qué están solucionando. Ya nos contó un poco cómo arrancó, de dónde surgió la idea, cómo se encontraron los socios y ahora, ¿qué están solucionando hoy?

Hay un tema que a nosotros nos voló la cabeza con la enfermedad cardiovascular. En Colombia está validada una cosa que se llama Framingham, que es una escala. Framingham es el apellido de un man que en 1946 se inventó esta escala, que lo que hace es hacer una predicción de riesgo cardiovascular, pero tiene dos componentes importantes. El primero es que es una escala que se hizo con población ajena, digamos, a la latina. Se validó después en Colombia, para que se haga una idea, cuando alguien corre Framingham en Colombia, después lo multiplica si no estoy mal por 0.67 para ajustar el riesgo a lo colombiano.

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¿Por qué? Porque eso es lo que ajusta la línea lo mejor que se puede. Pero más allá de eso, es una tamización de riesgo a diez años. Entonces, si yo cojo, no sé, un grupo de 100.000 personas de 60 años y les corro esto, todos van a tener un riesgo relativo a los 70 de enfermedad cardiovascular. Por ende, saber a quién atender primero, segundo y tercero, con una capacidad limitada de atención como tenemos en Colombia, en toda Latinoamérica, es muy complejo.

Otra cosa que nos voló la cabeza: 1.6% de las poblaciones de los estudios médicos, es población latina. Apenas el 1.6%. Es muy poco. O sea, la representación en la investigación médica de población latina es ínfima, escasa.

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Nosotros creamos estos algoritmos con 4 millones de historias clínicas colombianas, 30 años de historia, o sea, datos longitudinales. Tenemos 30 años de historia donde tengo pacientes que hace 30 años estaban sanos, después les dio prediabetes, después les dio diabetes, después hipertensión, después enfermos renales y estos tuvieron un infarto. Entonces puedo construir todas esas trayectorias. Es algo que antes simplemente no podíamos hacer.

Y eso es lo que ya están haciendo hoy…

Eso es lo que lo que logramos hacer durante todo el año pasado, crear ese como ese, esa base de conocimiento que nos permite hacer investigación real con datos colombianos.

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¿Cómo funciona el modelo de negocio? ¿Quiénes son sus clientes? ¿Quiénes les compran? ¿Cómo validaron la idea y cómo hacen que sea sostenible en el tiempo?

El modelo colombiano está un poquito hecho para una compañía como nosotros, es un modelo de aseguramiento donde todo el sistema está alineado económicamente a que en la medida en que la gente se enferme menos, hay menos siniestralidad en las EPS y por ende pues son más rentables.

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Y hoy con toda la discusión de la suficiencia de la UPC, pues una compañía como la nuestra ayuda mucho. Entonces nuestros clientes, pues naturalmente es el pagador de la salud. En el caso colombiano las EPS, también las aseguradoras con el aseguramiento privado, las pólizas de seguro o las prepagadas, planes complementarios. Todos esos son nuestros clientes hoy en día.

Eso es lo que llamarían un business to business, me imagino, y no del negocio al consumidor.

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Sí.

O sea, yo voy. Yo soy de Colsanitas, por ejemplo, y en Colsanitas me ofrecen ese servicio. Me dicen: Oiga Edwin, ahora tenemos esto dentro de su paquete que tiene está hoy.

Hoy en día, Edwin, no hay un producto en este instante B2C, sí puedo decirte que estamos cocinando algo muy interesante que creo que vale la pena contarlo y es que gran parte de nuestro sueño es poder empoderar un poquito a la gente de qué tiene. Hoy es muy difícil cuando uno habla con una persona que es diabética, no entiende bien qué tiene. No entiende bien por qué eso puede terminar en un infarto.

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Claro.

Le habían estado hablando de que tiene que comer bien, de que…

Sabe el tema del azúcar, pero no entiende el más allá.

Sí. Eso se traduce después en que terminé infartado. Y yo creo que la única forma de realmente hacer un impacto ahí, es teniendo también un producto B2C.

Que le llegue del negocio a todos nosotros, a todos los que estamos viendo, que somos el consumidor final tradicional.

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Pero hoy en día, hoy en día, digamos, el consumidor final no se entera que tuvo Corpus, simplemente recibe probablemente una llamada de EPS en donde le dicen oiga, usted entró en un programa especial cardiovascular porque tiene un riesgo, digamos, elevado, de ciertos desenlaces agudos. El programa consiste en que usted venga una cita y lo atendemos con ciclos de atención que tiene cosas muy importantes. La primera es un tremendo compromiso del equipo asistencial, de los médicos, enfermeros, enfermeras y todo el equipo de prestación de la EPS. Eso para nosotros obviamente es absolutamente relevante.

Usted habló de un abogado, de un médico y usted es financiero. ¿Cuántos son los cofundadores?

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Somos cuatro.

¿Y quién es el otro?

El otro es el ingeniero de datos. Es psicólogo de profesión y yo no sé si la gente me cree cuando digo esto, pero es probablemente una de las mentes más brillantes en machine Learning y IA en Latinoamérica.

Bueno, entonces los nombramos por sus profesiones. Ahora, dígame los nombres. ¿Quiénes son?

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Santiago Peláez es el abogado. Juan Esteban Correa, el médico; y José Amorocho es el ingeniero de datos.

Contó cómo arrancaron algunos, ¿pero los cuatro tenían coincidencias para montarse en fundar esta empresa?

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Sí. Santiago, Juan Esteban y yo somos amigos hace muchos años. Juan Esteban y Santiago estudiaron en el colegio juntos. Son San Carlistas. Yo los conozco a ellos dos por digamos, todo este tema de somos muy católicos y estamos en un movimiento católico juntos, y nos conocemos, no sé, hace 15 años. Y José es primo de Juan Esteban. Y un poquito esa historia es chistosa porque Juan Esteban se unió al equipo, fue el tercero, como antes de que entrara José, y él se une al equipo cundo íbamos a hablar con Henry Gallardo, el doctor Henry Gallardo es el director de la Santa Fe.

Sí.

Vamos a hablar con él. Queríamos su feedback…

Pues claro. El más alto a nivel profesional que les podría ayudar en el camino de emprender desde la parte médica.

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Sin duda. Y salió el ranking de hospitales y están de terceros en Latinoamérica, o sea, son un referente sin duda en la salud en el mundo entero. Entonces íbamos a hablar con él y cinco o diez minutos antes caímos en cuenta que íbamos a hablar con un médico. Ninguno de los dos es médico. Y dijimos: No, necesitamos un médico.

Claro.

Entonces llamamos a nuestro amigo médico, más que a nuestro socio en ese momento. Y le dijimos: Oiga, necesitamos que entre a esta llamada. Diga: Yo soy Juan Esteban, médico. Y al final de la llamada hablamos y miramos qué hacemos.

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Y así fue. Llamamos a Henry y tuvimos una gran llamada con él. Nos dio también muchísimo empuje en ese momento. Pero más allá de eso, después, cuando colgamos y hablamos con Juan Esteban, nos dice: ¿Ustedes en qué están?

Claro, quería entender.

Quería entender un poquito mejor.

Y ahí entró el otro cofundador.

Ahí entró el otro cofundador y ahí nos dijo también como: yo tengo el gallo que nos puede llevar esto a otro nivel. Y eso fue así.

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Ahí toca otro punto que a mí me parece que es bisagra. Uno diría: bueno, se concentraron, encontraron un problema, vieron un camino para encontrar la solución, que es en últimas el modelo del emprendimiento por oportunidad y no por necesidad. Y en últimas, ¿quien los avala? Porque uno diría: están tocando asuntos médicos, están entrando a la historia propia de cada persona, que es una joya personal. ¿Quién les ha ayudado a avalar todo esto? ¿Quiénes son los médicos que han estado detrás? ¿Más allá de uno de los cofundadores que les dicen van por buen camino?

Colgando esa llamada con Henry también caímos en cuenta de algo muy importante que hicimos. Nosotros necesitamos una junta médica. Lo pensábamos al principio como una junta médica. Terminó siendo una junta consultiva con médicos y con, digamos, más personas ahí, tanto del lado del emprendimiento como un poquito de todo para que nos ayudaran muchísimo como a tener esa guía y qué es lo correcto en cada cosa.

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Hoy en esa Junta Consultiva, de médicos, están el doctor Augusto Galán, exministro de Salud; la visión de salud pública era fundamental para nosotros. El segundo es el doctor Guillermo Ortiz, que es probablemente uno de los investigadores más importantes de Colombia hoy en medicina. Y el tercero es el doctor Henry Gallardo.

De la Santa Fe…

Sí, que también es un referente en investigación como institución. Entonces son como los médicos que nos han hecho como ser muy exigentes con ese camino investigativo que tenemos que tener. Tenemos también gente, por ejemplo, en la industria farmacéutica está Eduardo Leiva, que fue el CGM de Latinoamérica para Aby, la farmacéutica; y así digamos como que hemos tenido los más altos estándares de revisión de lo que hacemos un poco.

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Si yo le preguntara a Juan y le tocara enfrentarse de pronto ni siquiera un pool de inversionistas, porque ellos se fija mucho en el KPI y usted en eso es bueno, el hombre de los números, sino algo tal vez más humanizado, ¿qué han logrado desde que arrancaron con Corpus? ¿Qué han prevenido, qué han logrado?

Nosotros llevamos operando, digamos, lanzamos el producto en enero, pero realmente la prestación, o sea con los equipos de atención en salud, empezó más o menos en marzo, terminando febrero en realidad, y en estos primeros cinco meses, sin contar agosto, hemos logrado contener 467 infartos. Eso es un cálculo estadístico. ¿Qué significa eso? Que la población que nosotros atendemos y priorizamos, contra la que no atendemos y no priorizamos, hace que haya un diferencial en los infartos que han habido, en lo que sí priorizamos, que hubieran habido 467 infartos más de los que han habido este año.

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Eso, obviamente, dgamos, dos cosas importantes. Primero, es un resultado preliminar en el sentido de que llevamos mitad de año operando y estas cosas es bueno medirlas a los 12 meses. Entonces esperamos además que sea muchísimo más claro. Y lo segundo es cada vez más la evidencia que en medicina se va dando. Si hay mucha retrospectiva, es decir, con los estudios históricos y toda esta información que tenía. Pero también hay mucha prospectiva y es quizá la más relevante para la comunidad científica. Entonces, pues esto seguirá desarrollando muchísima evidencia hacia adelante.

O sea, el mundo de las probabilidades.

Es un mundo estadístico.

Es un mundo estadístico, el mundo de las probabilidades. Bueno, es momento de El pitch, donde hacemos preguntas fuera de la caja, tratando de encontrar respuestas fuera de la caja. Aquí vamos con El Pitch.

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Foto: El Espectador

Juan Felipe, si usted pudiera cambiar una regla de los negocios, la que fuera, estuviera en potestad suya, cambiarla. ¿Cuál sería y por qué?

Yo creo que debería haber una regla en los negocios en donde siempre, digamos, haya beneficio para las partes involucradas. Y eso debería ser una regla tácita para todo el mundo.

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No me queda tan claro. Uno creería que en las negociaciones, por eso se llama negociación, gana usted y gano yo. ¿Por qué dice eso?

Porque yo creo que hay muchos negocios y muchos incentivos perversos en muchos negocios, incluyendo la salud. Por ejemplo, los pagos por eventos en el país y en general en el mundo, pues hacen que no esté tan alineada la intención de que alguien esté sano con que no haya un evento, porque si por ejemplo los médicos ganan por evento y todo el mundo gana por evento, pues digamos como que puede haber una desalineación de intereses.

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Ya lo entendí…

De hacer una prevención real, digamos, en medicina.

Ya le entendí. O sea, es un incentivo perverso.

Es un incentivo perverso, digamos, está mal planteado y no es culpa ni de los médicos, es culpa un poquito como de… la inercia, llamémoslo así.

Si atiendo a más gente, pues obviamente gano más plata.

Exacto.

Ya le entiendo. ¿Cuál ha sido uno de esos errores de los que usted dice: Esto fue terrible. Lo cometimos de la forma más infame, pero tal vez de ese fue el que más aprendió?

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Yo creo que tuvimos una reunión muy temprano con una con una EPS grande. Y un poquito después conocíamos a alguien allá adentro y nos dijo como: El comentario fue que habíamos sido muy poco profesionales en la reunión. Y yo creo que eso nos pegó duro porque no sacamos una presentación, no les mostramos todos los resultados que tenemos. Nosotros tenemos papers publicados, muchas cosas que hubiéramos podido entregarles de una manera más, como sustentar un poquito más médicamente lo que hemos hecho. Creo que eso nos enseñó muchísimo. Hoy en día nos preparamos muy bien para todas las reuniones, entendemos con quién vamos a hablar, si va a ser una reunión más financiera o más médica, o más científica o menos científica. Yo creo que esa esa reunión me hace pensar todos los días.

Si ustedes estuvieran escribiendo esto para una serie de Netflix o Amazon o lo que sea, ¿a qué género pertenecería y en qué temporada irían?

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Eso es una gran pregunta. Yo creo que pertenecería como a… en esta etapa casi que suspenso diría yo, como de ver qué es lo que se viene y cómo se va a transformar la salud en el mundo gracias a esto. Y sin duda, en el primer capítulo de la primera temporada.

Uno siempre tiene referencias de lo que sea, familiares, de negocio, inspiracionales. ¿Cuáles son sus referentes o cuáles han sido sus referentes para modelar lo que es hoy en día Corpus IA, pero también al emprendedor que está detrás de todo esto, junto con los otros cofundadores?

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Yo creo que nosotros somos, sin duda, la suma de todo lo que hemos hecho. Yo tengo muchas cosas que traigo de Rappi, de la forma en la que llevo la compañía y la forma en la que construimos. Y todo esto sin duda también de Cobre traemos cosas importantes, sobre todo mi socio Santiago, que vio crecer mucho más pues a José y a todos los cofundadores allá. Y esos son pues grandes referentes nuestros. Creo que sin duda son del lado del emprendimiento. Sin duda son grandes referentes.

Y en términos de salud como emprendedores en salud. Yo creo que hay dos líneas de emprendimientos que a nosotros nos llaman mucho la atención. Una es una compañía que se llama Hippocratic AI, que me parece espectacular. Son son gente muy seria que digamos publica constantemente como que tiene esa rigurosidad de publico. Les cuento cuales son mis resultados porque soy mejor que esta otra cosa, porque no hay tal. Entonces eso eso lo lo lo vemos mucho y digamos lo tratamos como de traer a nuestro a nuestra forma de hacer emprendimiento.

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Hay otro que se llama Tempus AI, que también es un gigante, digamos, de la salud en Estados Unidos, que nos encanta lo que hacen. Ellos están muy enfocados en cáncer. Iremos para allá más adelante, pero con otro tipo de datos. O sea, los gringos tienen una gran ventaja y es que tienen otro nivel de datos todos. Genómica y cualquier cantidad de palabras de estas que nadie entiende, que son datos que en Latinoamérica simplemente no tenemos, pero pues ellos son un gran referente por como hacen las cosas.

Juan Felipe, ¿cómo está su salud mental y, si es posible, cómo está la de sus cofundadores, la de sus compañeros?

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Yo creo que, a ver, sin duda hay grandes retos en el emprendimiento, como lo que uno tiene que tener en orden, y yo gracias a Dios tengo una esposa maravillosa, unos hijos increíbles. Mucha gente dice que emprender con hijos o con familia, digamos, es es malo porque uno tiene que trabajar mucho y tal.

Yo creo que es al revés. Mi familia pues es sin duda el gran motor de mi vida. Tengo también unos papás que me han apoyado toda la vida. Ellos son médicos también emprendedores en salud, les aprendo muchísimo. Entonces como que en general creo que las motivaciones de mi vida, las pasiones de mi vida, hacen que esto sea parte de lo que me gusta hacer.

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Yo me levanto feliz a trabajar. No, no es algo que me cueste. Entonces, sí, gracias a Dios, yo muy bien. Creo que todos mis socios en general, primero, estamos muy contentos trabajando juntos. Nos ha ido muy bien, que eso no siempre pasa.

Claro, ese es uno de los retos más difíciles de afrontar.

Además, nosotros somos amigos de antes, entonces eso a veces incluso sale mal, pero nosotros tenemos la gran fortuna de que de que nos hemos entendido muy bien. Y todos además somos medio calcados. Yo siempre digo que Santiago, si la gente no supiera, diría que tenemos los mismos papás. Cuando contamos nuestras historias de vida, tenemos las mismas virtudes, los mismos problemas, todo. Él también es el hermano menor de dos.

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Volvemos al curso de la entrevista. Ya para terminar. Hablemos de cifras porque en últimas esto es un negocio.

Nosotros somos un equipo chiquito dentro de todo. No, no es como que gastemos grandes cantidades de plata en equipo ni en nada en general. Y hoy vendemos cerca de USD 650.000 al año. Y entonces? En cifras, estamos bastante bien, creciendo un poco. La idea de estas compañías es crecer muy rápido, no porque sí, sino porque en la medida en la que crecen rápido, primero tienen más impacto. Segundo, demuestran un poquito más que es una necesidad real que hay que atender en el mercado. Así que, ese es obviamente uno de nuestros grandes focos de inversión y de todo.

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¿Cómo se ve en Juan Felipe en dos años, cinco o diez?

Nosotros arrancamos este año con un algoritmo que era infarto agudo de miocardio, el único. Hoy en día tenemos cinco. Estamos desarrollando dos más. Así que yo como me veo primero es teniendo una integralidad del paciente más allá de lo cardio metabólico que es lo que vemos hoy, sino prácticamente pues en todo lo que es relevante para la salud de una persona y para la mayoría de las personas.

Nosotros no estamos por ejemplo, interesados en enfermedades huérfanas. Y esto porque encontrar a una persona en millones no es, no es tal vez lo que va a transformar millones de vidas. Y sin decir que eso no es importante. Creo que es supremamente relevante, pero no es nuestro foco. Eso por un lado. Entonces vamos a tener muchas más predicciones de distintas enfermedades y por el otro vamos a estar transformando la vida de millones de latinos en todo el mundo.

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¿La meta es a corto tiempo, entonces Latinoamérica. Y luego piensan tal vez, no sé, casi como todos en Estados Unidos y luego Europa, Asia?

Todos los latinos en el mundo, los latinos en Estados Unidos, si no estoy mal, son cerca de 65 millones de personas. Son la 5.ª economía del mundo y también están desatendidos en términos de medicina, están subrepresentados en todos los estudios médicos, los atienden como si fueran exactamente igual al gringo que está al lado y no son.

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¿Qué es corpus, cuerpo?

Corpus es cuerpo en latín. De hecho es corpus AI y no IA, precisamente con el objetivo de que nosotros somos una compañía global. Así atendamos población latina, somos una compañía global y la gente, no solo los latinos, sino el mundo entero, tiene que entender, tiene que entender que vale la pena trabajar por los latinos en el mundo, tiene que entender que vale la pena hacer investigación médica para esta población,y cuerpo, sin duda, porque vamos a impactar el cuerpo de las personas.

Pues ahí estuvo Juan Felipe Forero, venga, deme la mano, felicitaciones. Una historia más en emprendimiento y liderazgo de El Espectador. Recuerden que esta información queda abierta en el canal de YouTube obviamente para quienes la quieren consumir por ahí en video y queda para los suscriptores en una versión escrita dentro de nuestros contenidos cerrados. Hasta pronto.

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