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Los padres sufrieron un accidente cerebrovascular y sus hijos crearon una IA para prevenirlo

Se trata de Corpus AI y por medio de algoritmos logran predecir, gracias a cuatro millones de historias clínicas que lo alimentan, este tipo de emergencias.

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Edwin Bohórquez Aya
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Juan Felipe Forero, CEO de Corpus AI
Juan Felipe Forero, CEO de Corpus AI

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La causa número uno de muerte en Colombia y en el mundo es el infarto. Por eso, un equipo de emprendedores colombianos creó varios algoritmos con cuatro millones de historias clínicas de pacientes locales, 30 años de información de pacientes que hace igual número de años estaban sanos, luego les dio prediabetes, pasaron a diabetes, siguió la hipertensión, llegaron a una enfermedad renal y tuvieron un infarto. Con toda esa data nació Corpus AI, la compañía capaz de construir todas esas trayectorias médicas y, de esa forma, predecir quiénes,…

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa EBohorquez_EyL ebohorquez@elespectador.com
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Comentarios
  • Carmen(d6co2)Hace 5 horas
    Gracias por estas historias positivas que muestran que hay tanta gente buena en el mundo y particularmente en nuestro país.
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