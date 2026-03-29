Guía para entender los efectos económicos de la guerra en Irán, incluyendo Colombia

Una persona camina frente a un edificio impactado por un bombardeo en el norte de Teherán, capital de Irán. Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

La guerra en Iran cumplió un mes, con afectaciones no sólo en términos de vidas humanas y en términos militares, sino también en el plano económico global.

Desde que arrancaron los bombardeos de EE.UU. e Israel contra territorio iraní, el petróleo ha subido 55 % en los mercados internacionales. Esto en buena parte por cuenta del cierre del estrecho de Ormuz, una ruta marítima por donde circula una quinta parte del crudo global.

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Así mismo, por este pasaje también se distribuye cerca de 20 % del gas natural licuado (que viene en buena parte de Catar), así como una porción importante de insumos para fertilizantes y otros productos del agro: 30 % del volumen global de urea, así como 20 % de la producción de fosfato y amoníaco.

Las consecuencias de esta escalada de precios se han ido filtrando en varios segmentos de la economía global, incluyendo en Colombia. Este es un breve resumen para entender el panorama.