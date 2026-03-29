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Guía para entender los efectos económicos de la guerra en Irán, incluyendo Colombia

Subidas en combustibles e insumos para el agro y golpes en mercados globales, incluyendo Colombia. Un mes después del comienzo de las hostilidades, así es está el panorama económico.

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Santiago La Rotta
Santiago La Rotta
29 de marzo de 2026 - 06:45 p. m.
Una persona camina frente a un edificio impactado por un bombardeo en el norte de Teherán, capital de Irán.
Una persona camina frente a un edificio impactado por un bombardeo en el norte de Teherán, capital de Irán.
Foto: EFE - ABEDIN TAHERKENAREH

La guerra en Iran cumplió un mes, con afectaciones no sólo en términos de vidas humanas y en términos militares, sino también en el plano económico global.

Desde que arrancaron los bombardeos de EE.UU. e Israel contra territorio iraní, el petróleo ha subido 55 % en los mercados internacionales. Esto en buena parte por cuenta del cierre del estrecho de Ormuz, una ruta marítima por donde circula una quinta parte del crudo global.

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Así mismo, por este pasaje también se distribuye cerca de 20 % del gas natural licuado (que viene en buena parte de Catar), así como una porción importante de insumos para fertilizantes y otros productos del agro: 30 % del volumen global de urea, así como 20 % de la producción de fosfato y amoníaco.

Las consecuencias de esta escalada de precios se han ido filtrando en varios segmentos de la economía global, incluyendo en Colombia. Este es un breve resumen para entender el panorama.

TEHERÁN, 17/02/2026.- Irán cerró este martes “partes” del estratégico estrecho de Ormuz durante varias horas por la celebración de maniobras navales, informó la agencia Fars, vinculada con la Guardia Revolucionaria iraní. Las maniobras “Control Inteligente del estrecho de Ormuz” comenzaron ayer con buques de guerra, helicópteros, drones y misiles, centrado en la “reacción rápida” frente “a conspiraciones contra la seguridad”. EFE/ Mehr News Agency - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -
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Santiago La Rotta

Por Santiago La Rotta

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